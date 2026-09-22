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22. septembra 2026

Čínski hackeri útočili na lodnú dopravu najmenej v siedmich krajinách EÚ


Tagy: čínska špionáž Čínski hackeri Lodná doprava

Skupina Mustang Panda podľa európskej kybernetickej agentúry predstavuje pre organizácie v EÚ „významnú hrozbu“. Útoky boli zamerané najmä na špionáž a získavanie strategických ...



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gettyimages 2227633318 676x380 22.9.2026 (SITA.sk) - Skupina Mustang Panda podľa európskej kybernetickej agentúry predstavuje pre organizácie v EÚ „významnú hrozbu“. Útoky boli zamerané najmä na špionáž a získavanie strategických informácií.


Hackerská skupina Mustang Panda so sídlom v Číne v priebehu roka 2025 opakovane útočila na organizácie spojené s námornou dopravou najmenej v siedmich členských štátoch Európskej únie. Vyplýva to z výročnej správy Agentúry EÚ pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA).

Útoky boli podľa agentúry zamerané predovšetkým na špionáž a získavanie strategických spravodajských informácií. ENISA označila Mustang Panda za „významnú hrozbu“ pre európske organizácie vzhľadom na jej pokročilé schopnosti a opakované útoky proti námornému sektoru a verejnej správe. Americké ministerstvo spravodlivosti skupinu v minulosti spájalo s čínskou vládou.

Mustang Panda sa už v roku 2022 zamerala na diplomatické misie EÚ a o rok neskôr ju ENISA zaradila medzi významné kybernetické hrozby. V roku 2025 bola skupina spájaná aj so špionážou proti ruským spoločnostiam z obranného a leteckého priemyslu.

Námorná doprava patrí podľa ENISA medzi zraniteľné odvetvia, keďže vážnejší kybernetický útok môže mať následky aj pre medzinárodný obchod a dodávateľské reťazce. „Zameranie na dopravu vrátane námornej dopravy a logistiky je mimoriadne zaujímavé z ekonomického a politického hľadiska, najmä v kontexte geopolitického vývoja,“ konštatovala agentúra.


Zdroj: SITA.sk - Čínski hackeri útočili na lodnú dopravu najmenej v siedmich krajinách EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: čínska špionáž Čínski hackeri Lodná doprava
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