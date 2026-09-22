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22. septembra 2026
Žilinka hlási stovky kontrol v zariadeniach pre deti, tento rok prokuratúra vykonala 135 previerok – FOTO
Zároveň podľa Žilinku prokuratúra v roku 2026 prijala 30 podnetov od orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Prokuratúra v tomto roku vykonala zatiaľ 135 previerok v ...
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22.9.2026 (SITA.sk) - Zároveň podľa Žilinku prokuratúra v roku 2026 prijala 30 podnetov od orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Prokuratúra v tomto roku vykonala zatiaľ 135 previerok v zariadeniach, v ktorých sú umiestnené deti. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka s tým, že v minulom roku uskutočnili 273 takýchto previerok. Zároveň podľa Žilinku prokuratúra v roku 2026 prijala 30 podnetov od orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V roku 2025 bolo takýchto podnetov celkovo 11.
Pokiaľ ide o konania pred súdmi vo veciach starostlivosti o maloletých, prokurátori v tomto roku podali zatiaľ 51 návrhov na začatie konania (63 v roku 2025) a vstúpili do 939 začatých konaní (1 200 v roku 2025).
„V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa všetky orgány verejnej moci pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí sú bezvýhradne povinné rešpektovať a zabezpečiť práva ustanovené týmto dohovorom každému dieťaťu. Záujem dieťaťa je prvoradým hľadiskom," vyhlásil Žilinka.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka hlási stovky kontrol v zariadeniach pre deti, tento rok prokuratúra vykonala 135 previerok – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prokuratúra v tomto roku vykonala zatiaľ 135 previerok v zariadeniach, v ktorých sú umiestnené deti. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka s tým, že v minulom roku uskutočnili 273 takýchto previerok. Zároveň podľa Žilinku prokuratúra v roku 2026 prijala 30 podnetov od orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V roku 2025 bolo takýchto podnetov celkovo 11.
Pokiaľ ide o konania pred súdmi vo veciach starostlivosti o maloletých, prokurátori v tomto roku podali zatiaľ 51 návrhov na začatie konania (63 v roku 2025) a vstúpili do 939 začatých konaní (1 200 v roku 2025).
„V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa všetky orgány verejnej moci pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí sú bezvýhradne povinné rešpektovať a zabezpečiť práva ustanovené týmto dohovorom každému dieťaťu. Záujem dieťaťa je prvoradým hľadiskom," vyhlásil Žilinka.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka hlási stovky kontrol v zariadeniach pre deti, tento rok prokuratúra vykonala 135 previerok – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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