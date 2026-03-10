Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 10.3.2026
 Meniny má Branislav, Bruno
 Ekonomika

10. marca 2026

Čínsky export v prvých dvoch mesiacoch tohto roka prudko vzrástol


Tagy: čínska ekonomika čínsky export

Čínsky export v januári a vo februári vzrástol o viac ako 20 percent, čo je takmer trojnásobne viac, ako očakávali ekonómovia. Vyplýva to z oficiálnych údajov krajiny. Informuje po tom web BBC. Peking ...



gettyimages 1207422108 676x451 10.3.2026 (SITA.sk) - Čínsky export v januári a vo februári vzrástol o viac ako 20 percent, čo je takmer trojnásobne viac, ako očakávali ekonómovia. Vyplýva to z oficiálnych údajov krajiny. Informuje po tom web BBC.


Peking sa tak približuje k tomu, aby prekonal rekord ročného obchodného prebytku, ktorý zaznamenal vlani. Čínsky export podporil silný dopyt po elektronike, pričom vzrástol aj vývoz poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov.

Obchod s európskymi krajinami vzrástol o 27,8 percenta. Vývoz do krajín združenia ASEAN, medzi ktoré patria Thajsko, Singapur a Filipíny, vzrástol takmer o 30 percent. Export Číny do Spojených štátov však pre americké clá klesol o viac ako 10 percent.

Minulý týždeň si Čína stanovila cieľ ročného hospodárskeho rastu na úrovni 4,5 až 5 percent, čo je menej ako päťpercentný cieľ pre minulý rok, ktorý sa podarilo splniť najmä vďaka exportu. Vývoz zostáva hlavným pilierom čínskej ekonomiky a vyvažuje negatívny vplyv slabej domácej spotreby a krízy na trhu s nehnuteľnosťami.


Zdroj: SITA.sk - Čínsky export v prvých dvoch mesiacoch tohto roka prudko vzrástol © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: čínska ekonomika čínsky export
