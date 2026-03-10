|
Utorok 10.3.2026
Meniny má Branislav, Bruno
10. marca 2026
Čínsky export v prvých dvoch mesiacoch tohto roka prudko vzrástol
Čínsky export v januári a vo februári vzrástol o viac ako 20 percent, čo je takmer trojnásobne viac, ako očakávali ekonómovia. Vyplýva to z oficiálnych údajov krajiny. Informuje po tom web BBC. Peking ...
10.3.2026 (SITA.sk) - Čínsky export v januári a vo februári vzrástol o viac ako 20 percent, čo je takmer trojnásobne viac, ako očakávali ekonómovia. Vyplýva to z oficiálnych údajov krajiny. Informuje po tom web BBC.
Peking sa tak približuje k tomu, aby prekonal rekord ročného obchodného prebytku, ktorý zaznamenal vlani. Čínsky export podporil silný dopyt po elektronike, pričom vzrástol aj vývoz poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov.
Obchod s európskymi krajinami vzrástol o 27,8 percenta. Vývoz do krajín združenia ASEAN, medzi ktoré patria Thajsko, Singapur a Filipíny, vzrástol takmer o 30 percent. Export Číny do Spojených štátov však pre americké clá klesol o viac ako 10 percent.
Minulý týždeň si Čína stanovila cieľ ročného hospodárskeho rastu na úrovni 4,5 až 5 percent, čo je menej ako päťpercentný cieľ pre minulý rok, ktorý sa podarilo splniť najmä vďaka exportu. Vývoz zostáva hlavným pilierom čínskej ekonomiky a vyvažuje negatívny vplyv slabej domácej spotreby a krízy na trhu s nehnuteľnosťami.
