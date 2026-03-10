Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

10. marca 2026

Zemetrasenie opäť zasiahlo Slovensko. Kde boli otrasy cítiť najzreteľnejšie?


V okolí Šamorína bolo v utorok ráno ďalšie zemetrasenie. Informoval o tom portál



10.3.2026 (SITA.sk) - V okolí Šamorína bolo v utorok ráno ďalšie zemetrasenie. Informoval o tom portál topky.sk. Podľa údajov Európskeho stredomorského seizmologického centra išlo o zemetrasenie o sile približne 3,1 magnitúdy.

Zemetrasenie opäť zasiahlo Slovensko. Kde boli otrasy cítiť najzreteľnejšie?

Epicentrum sa nachádzalo v hĺbke okolo desať kilometrov približne päť kilometrov od Šamorína a 19 kilometrov od Bratislavy. Otrasy krátko po 9:00 zreteľne cítili ľudia priamo v Šamoríne aj v okolitých obciach.

#Earthquake 23 km SE of #Bratislava (#Slovakia) 17 min ago (local time 09:02:38). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:
?https://t.co/QMSpuj6Z2H
?https://t.co/uKnEIAGoGc pic.twitter.com/wKC1flRkuP

— EMSC (@LastQuake) March 10, 2026


Výskyt ďalšieho zemetrasenia na juhozápade potvrdil aj portál iMeteo.sk. Zemetrasenie bolo citeľné o 9:02. "Epicentrum sa predbežne odhaduje na okolie Rajky v Maďarsku, tesne za našimi hranicami," priblížil portál. Zemetrasenie cítili obyvatelia Šamorína, Senca, Hamuliakova, Dunajskej Lužnej, Malinova, Lehníc, Jelky, Janíkova a ďalších miest a obcí.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Obyvatelia na sociálnych sieťach opisujú, že bolo počuť hluk a následne sa triasli predmety či rinčalo sklo. Iní opisujú, že cítili tlakovú vlnu a počuli dunenie a že sa s nimi triasli či hýbali sedačky.
Práve som sedela na gauči a zrazu som cítila vibrácie. Triasla sa podo mnou sedačka. Trvalo to asi 2-3 sekundy.
 

— Alena z Hamuliakova pre SITA


Lucia Fojtíková z oddelenia seizmológie Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied (SAV) hovorí o zemetrasení s magnitúdom 3,3 a udáva, že súvisí so seizmickou aktivitou, ktorá sa začala 21. februára tohto roku. "Toto zemetrasenie bolo 32-krát slabšie ako hlavný otras 21. februára," uviedla pre agentúru SITA Fojtíková.


Zemetrasenie s magnitúdom 4,3 na južnom Slovensku bolo 21.februára 2026 o 13:44 SEČ neďaleko od obcí Vojka nad Dunajom, Kyselica a Šuľany. Hĺbka zemetrasenia bola približne 10 kilometrov. Pocítili ho obyvatelia na juhu západného Slovenska a severe Maďarska. Zemetrasenie bolo zaznamenané slovenskými aj európskymi seizmickými stanicami.
 



Zdroj: SITA.sk - Zemetrasenie opäť zasiahlo Slovensko. Kde boli otrasy cítiť najzreteľnejšie? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európske stredomorské seizmologické centrum Zemetrasenie
Čínsky export v prvých dvoch mesiacoch tohto roka prudko vzrástol
Hlavné pojednávanie v kauze vraždy Kuciaka pokračuje čítaním výpovedí poškodených

