Utorok 10.3.2026
Meniny má Branislav, Bruno
|
10. marca 2026
Zemetrasenie opäť zasiahlo Slovensko. Kde boli otrasy cítiť najzreteľnejšie?
V okolí Šamorína bolo v utorok ráno ďalšie zemetrasenie. Informoval o tom portál
Epicentrum sa nachádzalo v hĺbke okolo desať kilometrov približne päť kilometrov od Šamorína a 19 kilometrov od Bratislavy. Otrasy krátko po 9:00 zreteľne cítili ľudia priamo v Šamoríne aj v okolitých obciach.
Výskyt ďalšieho zemetrasenia na juhozápade potvrdil aj portál iMeteo.sk. Zemetrasenie bolo citeľné o 9:02. "Epicentrum sa predbežne odhaduje na okolie Rajky v Maďarsku, tesne za našimi hranicami," priblížil portál. Zemetrasenie cítili obyvatelia Šamorína, Senca, Hamuliakova, Dunajskej Lužnej, Malinova, Lehníc, Jelky, Janíkova a ďalších miest a obcí.
Obyvatelia na sociálnych sieťach opisujú, že bolo počuť hluk a následne sa triasli predmety či rinčalo sklo. Iní opisujú, že cítili tlakovú vlnu a počuli dunenie a že sa s nimi triasli či hýbali sedačky.
Práve som sedela na gauči a zrazu som cítila vibrácie. Triasla sa podo mnou sedačka. Trvalo to asi 2-3 sekundy.
— Alena z Hamuliakova pre SITA
Lucia Fojtíková z oddelenia seizmológie Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied (SAV) hovorí o zemetrasení s magnitúdom 3,3 a udáva, že súvisí so seizmickou aktivitou, ktorá sa začala 21. februára tohto roku. "Toto zemetrasenie bolo 32-krát slabšie ako hlavný otras 21. februára," uviedla pre agentúru SITA Fojtíková.
Zemetrasenie s magnitúdom 4,3 na južnom Slovensku bolo 21.februára 2026 o 13:44 SEČ neďaleko od obcí Vojka nad Dunajom, Kyselica a Šuľany. Hĺbka zemetrasenia bola približne 10 kilometrov. Pocítili ho obyvatelia na juhu západného Slovenska a severe Maďarska. Zemetrasenie bolo zaznamenané slovenskými aj európskymi seizmickými stanicami.
Zdroj: SITA.sk - Zemetrasenie opäť zasiahlo Slovensko. Kde boli otrasy cítiť najzreteľnejšie? © SITA Všetky práva vyhradené.
