Čínsky jüan zaznamenal v pondelok najstrmší denný pokles za 9 mesiacov

Londýn 13. mája (TASR) - Čínsky jüan zaznamenal v pondelok najstrmší denný pokles za deväť mesiacov a dosiahol najnižší kurz oproti doláru v tomto roku. Trhy tak zareagovali na prehĺbenie napätia v obchodnom spore medzi USA a Čínou po tom, ako prezident Donald Trump od 10. mája zvýšil clá na čínsky tovar.Pohyby mien v reakcii na eskaláciu napätia medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami sa už síce zmiernili, ale jüan aj v pondelok klesol, a to o 0,8 % oproti doláru na 6,9040 CNY/USD, čo je jeho najslabší výsledok od 27. decembra 2018.Jüan klesal šesť dní po sebe. Niektorí analytici sa domnievajú, že v najbližších mesiacoch prekoná hranicu 7 CNY za 1 dolár, čo je úroveň, ktorú naposledy zaznamenal počas finančnej krízy.Čína pravdepodobne využije svoje obrovské devízové rezervy na zastavenie akéhokoľvek prepadu svoje meny cez hranicu 7 CNY/USD, čo by mohlo podporiť špekulácie a prudký odlev kapitálu.Investori stavili na japonský jen, ktorý je považovaný za bezpečný prístav v ťažkých časoch, vzhľadom na postavenie Japonska ako najväčšieho veriteľa na svete a obrovského množstva jeho aktív v zahraničí.Jen oproti doláru posilnil o 0,25 % na 109,700 JPY/USD, čo je blízko minulotýždňového trojmesačného maxima 109,470 JPY/USD.Dopyt po bezpečnom jene by však mohol uškodiť japonským exportérom, pretože zdraží ich produkty na trhu v zahraničí, upozornili ekonómovia.Zdá sa, že rokovania dvoch najväčších ekonomík sveta uviazli v slepej uličke. Washington požaduje zmeny čínskych zákonov a Peking odmieta ustupovať tlaku zo zahraničia.Americký prezident Trump a jeho čínsky partner Si Ťin-pching sa pravdepodobne stretnú počas summitu G20 v Japonsku koncom júna a budú diskutovať o obchode.Dolárový index voči košu šiestich hlavných mien v pondelok dopoludnia stagnoval na úrovni 97,318 bodu.