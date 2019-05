Petříček: EÚ pri krajinách Východného partnerstva zdôrazňuje reformy

Tomáš Petříček, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel 13. mája (TASR) - Európska únia kladie veľký dôraz na reformy v krajinách Východného partnerstva. Uviedol v pondelok minister zahraničných vecí ČR Tomáš Petříček v Bruseli v rámci prvej časti zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci, ktorá patrila spoločným rokovaniam s rezortnými kolegami zo šestice postsovietskych krajín.Východné partnerstvo - iniciatíva, ktorú predstavila Česká republika počas svojho predsedníctva v Rade EÚ v prvom polroku 2009 - oslavuje tohto roku desiate výročie svojej existencie. Ide o iniciatívu, ktorá približuje Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu k hodnotám EÚ.Petříček pred novinármi uviedol, že EÚ spolu so svojimi hosťami zrekapitulovala úspechy Východného partnerstva. Spresnil, že pri prehlbovaní ekonomickej spolupráce medzi krajinami EÚ a šiestimi štátmi z východnej Európy a Kaukazom ide najmä o lepšie prepojenie, o zlepšenie infraštruktúry.Ministri sa tiež zhodli na tom, že táto iniciatíva je aj o lepšom prepájaní ľudí, čo doteraz pri svojom štúdiu využili desaťtisíce mladých ľudí zo šestice uvedených krajín prostredníctvom výmenného programu EÚ Erasmus+. A k vzájomnému prepájaniu patrí aj spolupráca v oblasti občianskych organizácií a nezávislých médií.vysvetlil Petříček.Na otázku, či program Východného partnerstva možno vnímať ako prípravu jeho členov na vstup do EÚ, šéf českej diplomacie pripomenul, že z pohľadu EÚ je to hlavne cesta približovania sa týchto krajín k EÚ, aby postupne reformovali svoje inštitúcie a až sa dostatočne "priblížia", bude možné hovoriť o nejakej perspektíve ich členstva v EÚ.Zatiaľ však podľa jeho slov platí, že proces rozširovania Únie sa týka krajín západného Balkánu. Dodal, že už v júni sa ministri zahraničných vecí EÚ stretnú, aby rokovali najmä o Albánsku a Severnom Macedónsku, ktoré čakajú na otvorenie prístupového procesu do EÚ.