Streda 14.1.2026
Úvodná strana
14. januára 2026
Slovensko zostáva pevne ukotvené v NATO, Pellegrini to zdôraznil pred najvyšším veliteľom spojeneckých síl v Európe – FOTO
Slovensko nemá záujem meniť svoje medzinárodné ukotvenie. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini, ktorý v utorok v Prezidentskom paláci ...
14.1.2026 (SITA.sk) - Slovensko nemá záujem meniť svoje medzinárodné ukotvenie. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini, ktorý v utorok v Prezidentskom paláci prijal najvyššieho veliteľa spojeneckých síl v Európe (SACEUR) Alexusa Grynkewicha.
Ten prišiel na svoju nástupnú návštevu, aby sa oboznámil so špecifikami obrany SR či aktuálnym stavom plnenia spojeneckých záväzkov. S prezidentom diskutovali o aktuálnej geopolitickej situácii, úlohe NATO, a tiež o posilňovaní jej východného krídla.
Pellegrini Grynkewicha ubezpečil, že Slovensko je a bude zodpovedným členským štátom NATO a nemá nijaký záujem meniť svoje medzinárodné ukotvenie. Prezident uviedol, že SR si je vedomá plnenia svojich záväzkov na spoločných spôsobilostiach NATO. Grynkewicha informoval, že SR momentálne vynakladá na obranu dve percentá HDP.
Súčasne zdôraznil, že SR vníma skutočnosť, že Európa musí v rámci Severoatlantickej aliancie na seba prevziať zodpovednejšiu úlohu, ak ide o posilňovanie obranyschopnosti. Najvyššieho veliteľa spojeneckých síl v Európe informoval aj o pokračujúcej modernizácii Ozbrojených síl.
