Pre vraždu Čečenca, vykonanú „na objednávku štátu“, vyhostí Berlín dvoch ruských diplomatov

Obvinenia považujú za nepodložené

V Čečensku bojoval proti Rusom

15.12.2021 (Webnoviny.sk) - Pre vraždu Čečenca z roku 2019, za ktorou podľa nemeckého súdu stálo Rusko, vláda v Berlíne vyhostí dvoch ruských diplomatov.Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková ďalej v stredu informovala, že v reakcii na vývoj kauzy si predvolala na konzultáciu ruského veľvyslanca.Štátom objednaná vražda predstavuje „závažné porušenie nemeckého práva a suverenity Spolkovej republiky Nemecko“, uviedla Baerbocková.Nemecký súd v stredu konštatoval, že Čečenca zastreleného pred dvoma rokmi v Berlíne zavraždil 56-ročný Rus Vadim Krasikov na príkaz ruských úradov.Páchateľovi súd vymeral doživotný trest. Ruské bezpečnostné služby Krasikovovi poskytli falošnú identitu, falošný pas a zdroje na realizáciu útoku z augusta 2019, konštatoval súd.Výsledok procesu by mohol vyvolať nové napätie vo vzťahoch medzi Nemeckom a Ruskom v čase, keď sa nová vláda kancelára Olafa Scholza snaží sformulovať svoju zahraničnopolitickú pozíciu voči Moskve. Kremeľ považuje obvinenia z ruskej účasti na vražde za absolútne nepodložené.Obeťou spomenutej vraždy bol Zelimchan „Tornike“ Changošvili, gruzínsky občan čečenského pôvodu, ktorý ušiel do Nemecka v roku 2016. Muž v minulosti bojoval v Čečensku proti ruským jednotkám a prežil niekoľko pokusov o vraždu.Podľa obžaloby Krasikov v auguste 2019 na príkaz ruskej vlády pricestoval do Berlína pod falošným menom Vadim Sokolov, aby tam spáchal „vraždu na objednávku štátu“.Prokurátori tvrdia, že vrah prišiel k obeti odzadu a v parku Kleiner Tiergarten ho pištoľou s tlmičom strelil do trupu. Obeť spadla a následne ju vrah dvakrát strelil do hlavy. Podozrivého zadržali neďaleko krátko po incidente a odvtedy je vo väzbe.Prípad viedol nemeckú vládu k vyhosteniu dvoch ruských diplomatov pre nespolupracovanie s vyšetrovaním, na čo Moskva zareagovala recipročným krokom.