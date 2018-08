Čínsky ropný koncern Sinopec zvýšil polročný zisk o vyše 50 %

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 27. augusta (TASR) - Čínsky ropný koncern Sinopec oznámil rast polročného zisku o vyše 50 %. Prispela k tomu kombinácia vyšších cien ropy a zvýšeného dopytu po palivách. Podrobnosti k 2. štvrťroku firma neuviedla, podľa výpočtov agentúry Reuters však zisk za 2. kvartál bol najlepší za posledných päť rokov.Sinopec oznámil, že za 1. polrok dosiahol čistý zisk 41,6 miliardy jüanov (5,24 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to predstavuje rast o 53,6 %. Výsledok je tak lepší, než očakávala samotná spoločnosť. Tá koncom júla zverejnila prognózu, v rámci ktorej počítala s rastom zisku o 50 %.Výsledky za 2. štvrťrok firma nezverejnila, výpočty agentúry Reuters, ktoré vychádzali z výsledkov Sinopecu za prvé tri mesiace roka, ale ukázali, že kvartálny zisk dosiahol 22,8 miliardy jüanov. To je najlepší štvrťročný výsledok od začiatku roka 2013.Tržby za šesť mesiacov dosiahli 1,3 bilióna jüanov. Medziročne to znamená rast o 11,5 %. Nahor ich potiahli ceny ropy a rast produkcie zemného plynu, čo umožnilo vykompenzovať mierny pokles produkcie ropy. Ani v prípade tržieb kvartálne výsledky firma neuviedla, podľa výpočtov agentúry Reuters však predstavovali 679 miliárd jüanov.Produkcia ropy v 1. polroku klesla medziročne o 1,6 %. Nižšiu ťažbu ropy však vykompenzovala produkcia zemného plynu, ktorá sa zvýšila o 5,3 %.(1 EUR = 7,9326 CNY)