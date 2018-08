Na vrchu Elbrus našli telo horolezkyne, ktorá zahynula v roku 1987

Ilustračná snímka. Foto: HZS Foto: HZS

Čerkessk 27. augusta (TASR) - Telo nezvestnej horolezkyne, ktorá zahynula pred 31 rokmi počas výstupu na ruskú horu Elbrus na severnom Kaukaze, objavili na svahoch tohto najvyššieho európskeho vrchu. Oznámili to miestne záchranárske úrady, ktoré v nedeľu citovala agentúra TASS.uviedli záchranári v ruskej autonómnej republike Karačajsko-Čerkesko.Tlačový servis záchranárskych zdrojov potvrdil, že v roku 1987 zavalila v inkriminovanej lokalite lavína siedmich horolezcov.uvádzajú záchranári. Regionálne ministerstvo vnútra informovalo, že žena bola rýchlo identifikovaná, pretože mala pri sebe doklady.uviedol zdroj z daného rezortu. Mŕtva horolezkyňa mala pri sebe aj letenku na let z Moskvy do mesta Mineraľnyje Vody s termínom 10. apríla 1987.