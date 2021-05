Čínsky rover Ču-žung zišiel z pristávacej platformy na povrch Marsu a začal prieskum terénu

Stroj má radar na hľadanie vody

Na Marse je už americký rover

22.5.2021 - Prvý čínsky rover na Marse zišiel zo svojej pristávacej platformy na povrch planéty. V sobotu to oznámila Čínska národná vesmírna agentúra (CNSA) s tým, že šesťkolesový robot Ču-žung sa dotkol marťanskej pôdy o 10:40 pekinského času (4:40 stredoeurópskeho letného času).Čína so svojou vesmírnou sondou na Marse pristála minulý týždeň v sobotu. Stala sa tak druhou krajinou po Spojených štátoch, ktorej sa to úspešne podarilo.Čínski vedci dúfajú, že rover bude na planine Utopia Planitia, kde pristál, fungovať najmenej 90 marťanských dní. Ču-žung, ktorý váži zhruba 240 kilogramov, bude hľadať dôkazy o živote a skúmať geológiu.Prístroje na jeho palube dokážu posudzovať zloženie miestnych skál či počasie na planéte. Stroj má dokonca aj radar na hľadanie podzemnej vody a ľadu.Pred tým, ako začal v sobotu s terénnym prieskumom, vykonal rover viacero diagnostických testov.Čínsky Ču-žung pristál na Marse po tom, čo tam vo februári USA úspešne nasadili svoj rover Perseverance s malou helikoptérou Ingenuity.Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) očakáva, že rover v júli nazbiera prvé vzorky, ktoré by mohli na Zem doraziť už v roku 2031.