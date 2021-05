Štúdia: Elektromobily budú lacnejšie ako spaľovacie do roku 2027

Výroba elektromobilov bude v Európe v priebehu šiestich rokov lacnejšia ako v prípade vozidiel na fosílne palivá. Vyplýva to z najnovšej štúdie, podľa ktorej by predaj elektromobilov mohol do roku 2035 predstavovať aj 100 % predaja nových áut na európskom trhu.





Automobilky hromadne prechádzajú na výrobu elektrických a hybridných modelov, aby stlačili emisie pod povolenú úroveň v Európskej únii (EÚ), ktorou je 95 gramov oxidu uhličitého (CO2) na kilometer. Inak im hrozia vysoké pokuty.Podľa štúdie, ktorú si nechala vypracovať európska mimovládna organizácia Transport and Environment, lobistická skupina za čistú dopravu, výroba elektrických sedanov a športovo-úžitkových vozidiel bude od roku 2026 rovnako lacná ako výroba áut so spaľovacími motormi.V prípade malých áut to potrvá o niečo dlhšie, do roku 2027, zatiaľ čo výroba ľahkých elektrických dodávok bude už od roku 2025 lacnejšia ako pri dieselových modeloch a väčších a ťažších dodávok od roku 2026.Elektrické vozidlá sa tak stanú realitou pre všetkých kupujúcich do šiestich rokov, tvrdí Julia Poliscanova, riaditeľka oddelenia vozidiel a elektrickej mobility v Transport and Environment.„Budú lacnejšie ako spaľovacie motory pre všetkých od človeka kupujúceho dodávku v Berlíne až po rodinu žijúcu na rumunskom vidieku,“ uviedla Poliscanova.Pokles nákladov na batérie a široké využitie továrenských liniek na výrobu elektrických vozidiel podľa štúdie spôsobia, že ich kúpa bude lacnejšia, a to aj bez dotácií.Očakáva sa, že elektrický sedan, ktorý v roku 2020 stál pred zdanením takmer 40.000 eur, sa bude predávať v roku 2026 za rovnakú cenu ako model so spaľovacím motorom, teda za zhruba 20.000 eur, uvádza sa v správe.Elektrické autá sa budú podieľať 50 % na predaji nových áut do roku 2030 a 85 % do roku 2035, ak nedôjde k zmene politiky.Ale ich podiel na celkovom predaji by do roku 2035 mohol dosiahnuť až 100 %, „ak zákonodarcovia zvýšia ciele v oblasti emisií CO2 z vozidiel a prijmú ďalšie opatrenia na stimuláciu trhu, napríklad rýchlejšie zavedenie nabíjacích staníc“, uviedla na záver mimovládna organizácia.