Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Čínsky výrobca SAIC Motor postaví v Španielsku svoj prvý európsky závod na výrobu elektromobilov
Výstavba by mala začať v roku 2027 a prevádzka odštartovať koncom nasledujúceho roka s ročnou kapacitou 120‑tisíc vozidiel.
1.6.2026 (SITA.sk) - Výstavba by mala začať v roku 2027 a prevádzka odštartovať koncom nasledujúceho roka s ročnou kapacitou 120‑tisíc vozidiel.
Čínska štátna automobilka SAIC Motor postaví svoj prvý závod na výrobu elektromobilov v Európe v severozápadnom španielskom regióne Galícia, oznámili v pondelok tamojšie úrady.
Podľa predsedu regionálnej vlády Alfonsa Ruedu by sa výstavba mala začať v roku 2027 a prevádzka by mala odštartovať koncom nasledujúceho roka s ročnou kapacitou 120‑tisíc vozidiel. Projekt si vyžiada počiatočnú investíciu približne 200 miliónov eur a má vytvoriť 2 300 pracovných miest, uviedol Rueda na tlačovej konferencii.
Španielsko je pre čínskych investorov atraktívne najmä vďaka rýchlemu hospodárskemu rastu a relatívne nízkym energetickým nákladom, ktoré sú výsledkom rozsiahlych investícií do obnoviteľných zdrojov. Bilaterálne vzťahy sa v posledných rokoch posilnili, pričom španielsky premiér Pedro Sánchez navštívil Čínu štyrikrát za uplynulé tri roky.
Čínski výrobcovia automobilov rýchlo rozširujú svoju prítomnosť na európskom trhu, podporovaní technologickým pokrokom a pravidlami EÚ, ktoré požadujú, aby do roku 2035 tvorili elektromobily 90 percent všetkých predaných áut v Únii.
SAIC predáva v Európe hybridné a elektrické vozidlá pod značkou MG.
Zdroj: SITA.sk - Čínsky výrobca SAIC Motor postaví v Španielsku svoj prvý európsky závod na výrobu elektromobilov © SITA Všetky práva vyhradené.
