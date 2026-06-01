Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Naď viní Kaliňáka z predaja systémov KUB. Strelil si do vlastného kolena, reaguje minister obrany
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany SR Protivzdušná obrana KUB Vojenská technika
Rezort obrany podľa predsedu strany Demokrati Jaroslava Naďa predal systémy protivzdušnej obrany KUB súkromnej firme. Exminister obrany Naď pripomenul, že dodnes ho súčasná koalícia viní z toho, že zbavil Slovensko protivzdušnej obrany. Teraz však Naď prišiel so zistením, že ministerstvo obrany v roku 2024 predalo dve funkčné batérie systému 2K12 KUB súkromnej firme Robus, ktorá ich následne predáva za desať miliónov do zahraničia, a to cez Rumunsko, Macedónsko až do Ugandy.
Strana Demokrati sa snažila dopátrať k zmluve, ktorá sa týka predaja systémov KUB súkromnej firme, k tej sa však nedopátrali. S danou spoločnosťou našli len dve zmluvy, ktoré sa týkali výkupu vojenského šrotu za 150 eur na tonu. Naď upozornil, že v prípade, že sa so systémami narábalo ako so šrotom, tak by štát za ne od tejto firmy dostal približne 42-tisíc eur. Ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) Demokrati vyzvali, aby tento predaj vysvetlil a v prípade, že jestvuje zmluva, aby ju zverejnil.
Klamstvo o holom a bosom Slovensku
Demokrati zdôraznili, že reči o "holom a bosom" Slovensku boli klamstvom. Na tlačovej besede ukázali aj video a fotografie, vrátane dokumentov, podľa ktorých sa technika Ozbrojených síl SR nachádza v areáli spoločnosti Robus v obci Breziny. Súčasne jestvujú dokumenty, podľa ktorých má technika skončiť v Ugande.
Demokrati v tomto zmysle poukázali na kúpnu zmluvu, podľa ktorej sa má uskutočniť obchod medzi spoločnosťou Robus a rumunským subjektom SC Romanian Allied International Defense v objeme približne 10 miliónov eur bez DPH. "Predmetom majú byť systémy protivzdušnej obrany 2K12 KUB. Z dostupných fotografií pritom vyplýva, že ide o techniku pôvodom z výzbroje Ozbrojených síl SR, na čo poukazujú aj viditeľné slovenské označenia a nápisy v slovenskom jazyku. Nateraz nie je z verejne dostupných informácií známe, za koľko získala súkromná spoločnosť techniku od ozbrojených síl," doplnil Naď.
Zároveň Demokrati tvrdia, že z ich informácií vyplýva, že má ísť o viacstupňový obchodný reťazec. Technika sa má totiž presúvať zo Slovenska cez Rumunsko, následne cez Macedónsko až do Ugandy. "Na stôl sa mi dostal aj ďalší dôkaz – certifikát konečného užívateľa vydaný rumunským ministerstvom zahraničných vecí. Uvádza sa v ňom, že importérom techniky, ktorá má ísť cez Macedónsko, je Uganda. Explicitne sa tam spomína systém 2K12 KUB pôvodom zo Slovenska," uviedol Naď, ktorý hovorí o systematickom zavádzaní zo strany ministra obrany.
"Kaliňák opakovane tvrdí, že Slovensko je ‚holé a bosé‘ a že sme odovzdali protivzdušnú obranu. My sme však za poskytnutú pomoc Ukrajine získali financie do štátneho rozpočtu a postupovali sme v súlade s bezpečnostnými záujmami štátu. Otázka znie: čo robia funkčné systémy KUB v súkromných rukách a prečo sa s nimi obchoduje v zahraničí? Pán Kaliňák, toto sú tie ‚prázdne sklady‘, ktoré tvrdíte, že som vám zanechal?" dodal Naď.
Demokrati žiadajú vysvetlenie
Monika Podhorány Masariková z Demokratov zdôraznila, že je to neprijateľná situácia. Systémy KUB sú podľa nej technika, ktorá má v čase narastajúcich bezpečnostných hrozieb chrániť Slovensko, nie končiť v rukách súkromných subjektov a byť predmetom medzinárodného obchodu.
Demokrati po týchto zisteniach vyzvali ministra, aby vysvetlil, ako sa systémy KUB dostali do súkromnej spoločnosti a na základe akého právneho titulu k tomu došlo. Ďalej by mal podľa nich Kaliňák informovať, či existuje riadny zmluvný rámec prevodu techniky a vysvetliť, kedy a ako prebehlo ocenenie majetku a či vykonali transparentnú súťaž.
Súčasne by verejnosť mala podľa Demokratov vedieť, koľko eur za techniku spoločnosť zaplatila a či rezort obrany vedel, že má skončiť v Ugande, keďže je to licencovaný vojenský materiál.
Systémy KUB sú rizikové
Minister obrany Robert Kaliňák na slová Demokratov reagoval vyjadrením, že Naď si strelil do vlastného kolena. Na úvod povedal, že keď nastúpil do rezortu obrany, vzdušné sily mali 3,5 batérie systému KUB, pričom dnes disponujú rovnakým počtom a sú v Nitre. Podotkol, že systém je starší a neteší sa obľube, pretože jeho rakety nemajú samodeštrukčné tlačítko.
"To znamená, že keď sa netrafia, tak sú schopné spôsobiť relatívne veľa škôd. Stávalo sa to veľakrát aj na Ukrajine, že rakety vrazili do nejakého obytného domu, pretože buď minuli cieľ, alebo boli zle navádzané a spôsobili napokon viac škôd než dron alebo raketa, ktorá mala byť napadnutá," uviedol minister s tým, že použitie systémov KUB je rizikové a záujem o ne nie je veľký. "Ale platí to, čo som povedal. Momentálne vzdušné sily disponujú takým počtom bojaschopných batérii systému KUB, ako počas môjho príchodu," dodal Kaliňák.
Ako však dodal, spoločnosť Robus predsa len nejaké kusy techniky má, a to na základe zmluvy z roku 2021, ktorú podľa Kaliňáka podpísal Naď. "Čiže mňa zaujíma, že kto niekomu poradí, aby sa v priamom prenose zastrelil - to, čo dnes urobil pán Naď. To je jeho biznis, ktorý vykonal so spoločnosťou Robus," vyhlásil minister.
Nepamätajú si vlastné rozhodnutia?
Naď podľa jeho slov v tejto zmluve dohodol, že ťažká pásová technika sa bude predávať po 301 eur za tonu. Zároveň doplnil, že v lete v roku 2023 disponovala 11. brigáda ešte takzvanými vyradenými časťami, ktoré mala vo svojich skladoch ako neupotrebiteľný majetok a pôvodne sa používali na náhradné diely do systémov, ktoré sú bojaschopné.
"V auguste 2023 vzdušné sily definitívne konštatovali, že pre nich ten majetok nie je potrebný a 24. októbra 2023 rozhodlo ministerstvo o preskladnení nepotrebného majetku do skladu v Nemeckej, a teda do skladu neupotrebiteľného majetku," spresnil minister s tým, že na základe danej zmluvy v priebehu ôsmich mesiacov tento šrot poputoval do firmy Robus a odvtedy je tam na parkovisku.
"To by ma zaujímalo, že akým spôsobom uvažujú Demokrati, keď si nepamätajú svoje vlastné rozhodnutia," vyhlásil Kaliňák s tým, že sa ho pokúšajú obviniť z predaja posledných systémov protivzdušnej obrany bez toho, aby si spomenuli na to, že zmluvu o predaji podpísali oni. To, ako je možné, že časti protivzdušnej obrany, ktoré slúžili na náhradné diely, ide firma Robus predať za desať miliónov eur, to sa podľa ministra treba pýtať priamo spoločnosti Robus.
Zdroj: SITA.sk - Naď viní Kaliňáka z predaja systémov KUB. Strelil si do vlastného kolena, reaguje minister obrany © SITA Všetky práva vyhradené.
