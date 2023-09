Cirkus pri Fakultnej nemocnici v Trnave prekáža vedeniu, právomoc predstavenia zakázať však nemá ani ministerstvo

Ďalšie prekážky

Orgány nemajú kompetencie

Cirkus nemocnicu neohrozuje

27.9.2023 (SITA.sk) - Fakultná nemocnica v Trnave nesúhlasí s prevádzkou cirkusu na súkromnom pozemku, ktorý sa nachádza v susedstve areálu nemocnice. Jej vedenie podľa hovorcu Mateja Martoviča situáciu riešilo s viacerými inštitúciami, nikto však nemá kompetenciu cirkusové predstavenia zakázať. Cirkus Francesko Jung ohlásil svoje predstavenia v blízkosti budov nemocnice od 27. septembra až do nedele 1. októbra.„Takáto prevádzka cirkusu v blízkosti hospitalizovaných pacientov je z pohľadu nemocnice neetická, pretože je potrebné dbať na kľudový režim pacientov a novorodencov,“ uviedol Martovič.Nemocnica vidí v prevádzke cirkusu aj ďalšie prekážky, ktorými môže byť zápach zo zvierat, zvýšenie hlučnosti, zhoršenie dopravnej a parkovacej situácie. Nemocnica nemá dosah na zákaz prevádzky cirkusu, pretože je na súkromnom pozemku spoločnosti Istrofinal. Pozemok patril v minulosti nemocnici, približne pred desiatimi rokmi jej vtedajšie vedenie rozhodlo o predaji.Vedenie FN Trnava sa podľa Martoviča snažilo racionálnym spôsobom vyriešiť situáciu, aby pri nemocnici nebola spustená prevádzka cirkusu. Komunikácia prebehla so zástupcami firmy Istrofinal, ako aj s prevádzkarom cirkusu.K racionálnemu riešeniu však nebolo možné dospieť. Vedenie FN Trnava riešilo tento problém aj v rámci legislatívnych noriem, avšak neexistuje žiadna právna norma, ktorá by zakázala prevádzku cirkusu v bezprostrednej blízkosti nemocnice na súkromnom pozemku.Vedenie FN Trnava sa obrátilo na orgány štátnej správy, ako aj samosprávy. Celú situáciu komunikovalo s mestom Trnava, Mestskou políciou Trnava, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR , ako aj s Ministerstvom zdravotníctva . Ani jeden z týchto orgánov nemá v kompetencii obmedzenie prevádzky cirkusu.Spoločnosť Istrofinal nepovažuje umiestnenie cirkusu na svojich pozemkoch za akékoľvek ohrozenie nemocnice, jej prevádzky, pacientov, zamestnancov a návštevníkov. Pre takýto záver podľa nej neexistuje žiaden dôvod. Uviedol to v stanovisku spoločnosti Slavomír Bodis. Prevádzkovateľ cirkusu podľa tohto stanoviska oslovil vedenie nemocnice o svojom zámere a mal záujem o korektné vzťahy s nemocnicou počas prevádzky cirkusu v Trnave.„Našu spoločnosť pred uzatvorením nájomnej zmluvy ani len nenapadlo, že by krátkodobé umiestnenie cirkusu mal byť problém pre susediacu nemocnicu. Objekty nemocnice sú v značnej vzdialenosti od umiestnenia cirkusu, nie je zrejmý dôvod, prečo to až tak prekáža vedeniu nemocnice,“ uviedol ďalej Bodis.Pozemky Istrofinalu pri trnavskej nemocnici nie sú momentálne využívané, spoločnosť má s nimi dlhodobé developerské zámery.