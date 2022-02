Ladislav Bašternák vyšší trest nedostane, podľa súdu je dostačujúci

Odvolanie prokurátorky

Na zasadnutie nedorazil

Prepadnutie majetku

16.2.2022 -Odsúdený podnikateľ Ladislav Bašternák nedostane vyšší trest. Rozhodol o tom v stredu senát Krajského súdu v Bratislave. Ten síce zrušil verdikt Okresného súdu Bratislava V z augusta minulého roku, rovnako však skonštatoval, že skôr uložený trest pre Bašternáka je postačujúci. Rozhodnutie odvolacieho súdu je právoplatné.Podnikateľa v auguste 2021 Okresný súd Bratislava V uznal za vinného z trestného činu neodvedenia dane a poistného, súhrnný a úhrnný trest mu však neuložil.Trest, ktorý obžalovanému uložil v roku 2018 Okresný súd Bratislava II a potvrdil ho aj odvolací súd, totiž sudkyňa považovala za dostačujúci.Prokurátorka vtedy na mieste podala odvolanie, keďže pre obžalovaného považovala sedemročný trest. Bašternák ešte pred vynesením rozsudku svoju vinu priznal.Podnikateľ sa stredajšieho verejného zasadnutia nezúčastnil. Jeho advokát Peter Filip pre médiá rozhodnutie krajského súdu označil za správne a vydané v súlade so zákonom. Zároveň vysvetlil, že verdikt okresného súdu musel byť zrušený pre procesné pochybenie.Samotný krajský súd v odôvodnení stredajšieho verdiktu skonštatoval, že v predošlom konaní, v ktorom bol Bašternákovi uložený päťročný nepodmienečný trest, bola škoda spôsobená štátu vyššia, ako to bolo v tomto prípade. To je dôvod, pre ktorý trest z predošlého konania považovali za postačujúci.Podľa obžaloby v mene obchodnej spoločnosti Bašternák podal na Daňovom úrade Bratislava daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH) za zdaňovacie obdobie február 2013, v ktorom zatajil uskutočnený zdaniteľný obchod spočívajúci v prevode nehnuteľnosti, konkrétne bytov nachádzajúcich sa v bytovom komplexe Five Star Residence. Tým si skrátil DPH vo výške 200 000 eur.Podnikateľovi už v marci 2019 potvrdil Krajský súd v Bratislave päťročný nepodmienečný trest, ktorý mu v novembri 2018 uložil Okresný súd Bratislava II. Zároveň rozhodol aj o prepadnutí jeho majetku. Podnikateľa uznali vinným z trestného činu neodvedenia dane a poistného.V novembri minulého roku sudca Okresného súdu v Trenčíne akceptoval návrh riaditeľa Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom, aby bol Bašternák podmienečne prepustený z výkonu trestu odňatia slobody a bola mu nariadená kontrola technickými prostriedkami.Verdikt potvrdil Krajský súd v Trenčíne koncom januára tohto roku. Odsúdený bol tak prepustený na slobodu. Podnikateľ v súčasnosti čelí ešte stíhaniu v súvislosti s výstavbou komplexu Bonaparte.