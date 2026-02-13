|
Piatok 13.2.2026
Meniny má Arpád
|Denník - Správy
13. februára 2026
Lovestream festival 2026 oznamuje druhého headlinera – David Guetta
Lovestream festival 2026 s potešením oznamuje meno druhého headlinera piateho ročníka najväčšieho hudobného podujatia roka na Slovensku. Je ním francúzsky DJ a najpopulárnejší elektronický umelec na svete – David Guetta.
Najviac streamovaný DJ na Spotify vystúpi so svojou „Monolith Show“ na starom letisku vo Vajnoroch v Bratislave na festivale Lovestream v nedeľu 9. augusta 2026.
David Guetta je producent, hudobný priekopník a medzinárodná ikona. Má viac ako 80 miliónov mesačných poslucháčov, 50 miliárd streamov, 40 miliónov predaných albumov po celom svete, 15 nominácií na Grammy a 2 ceny Grammy. Guetta je najviac streamovaným DJ-om na Spotify a neustále sa umiestňuje v Top 10, kde dosahuje 4. miesto medzi najpočúvanejšími umelcami na svete na tejto platforme. Guetta spolupracoval s niektorými z najväčších svetových hviezd, medzi ktoré patria Sia, Nicki Minaj, Rihanna, Justin Bieber, Ariana Grande, Bruno Mars, Black Eyed Peas, Shakira, OneRepublic, Teddy Swims, Kid Cudi, J Balvin, Raye a mnoho ďalších.
Vstupenky sú v predaji online tu https://www.ticketportal.sk/nevent/LOVESTREAM-Festival-2026?ID_partner=60
Guetta, majster kreativity naprieč žánrami, zaznamenal úspech za úspechom aj so svojím undergroundovým projektom Future Rave s Mortenom, ktorý vystúpil na vlaňajšom festivale Lovestream.
Spolu s britským spevákom Robbie Williamsom, ktorý vystúpi pre fanúšikov v sobotu, môžeme opäť očakávať obrovskú dávku hudby svetovej úrovne, ako je na festivale Lovestream zvykom.
Piaty ročník mimoriadne populárneho festivalu Lovestream sa uskutoční od 7. do 9. augusta 2026 na Starom letisku vo Vajnoroch v Bratislave. Nenechajte si ho ujsť!
Vstupenky sú v predaji online tu https://www.ticketportal.sk/nevent/LOVESTREAM-Festival-2026?ID_partner=60
Iba do konca februára je možné kúpiť lístok na nedeľu za špeciálnu cenu 79 EUR a pre všetkých zaľúbených tu máme dnes a zajtra, teda 13. a 14. 2 možnosť zakúpiť si lístky pre dvoch na nedeľu " Valetín LOVE ticket" za zvýhodnenú cenu 139 EUR.
