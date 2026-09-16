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Čistá chuť tabaku a nulová údržba: Na slovenský trh prichádza novinka BONDS by IQOS
Rovnako, ako v dielňach či záhradách držíme krok s dobou a zavádzame inovatívne technológie a postupy. Rovnako, ako v dielňach či záhradách držíme krok s dobou a zavádzame inovatívne ...
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16.9.2026 (SITA.sk) - Rovnako, ako v dielňach či záhradách držíme krok s dobou a zavádzame inovatívne technológie a postupy.
Rovnako, ako v dielňach či záhradách držíme krok s dobou a zavádzame inovatívne technológie a postupy, zásadná zmena teraz prichádza do života dospelých fajčiarov – nové zariadenie BONDS by IQOS.
Spoločnosť Philip Morris uvádza na slovenský trh novinku BONDS by IQOS, ktorá predstavuje najnovší prírastok do portfólia bezdymových výrobkov pre dospelých fajčiarov, ktorí chcú prejsť na menej rizikovú alternatívu ku klasickým cigaretám.
Vďaka inovatívnej technológii ROUNDHEAT™, ktorá rovnomerne zahrieva tabak z vonkajšej strany, dokáže zariadenie BONDS by IQOS priniesť dospelému užívateľovi plnú a intenzívnu tabakovú chuť.
Zariadenie je navrhnuté pre maximálne zjednodušenie každodenného používania, pretože funguje úplne bez popola a bez potreby čistenia či odstraňovania zvyškov tabaku.
"Naším cieľom je ponúknuť dospelým fajčiarom riešenie, ktoré presne zodpovedá ich potrebám a preferenciám pri výbere nikotínových výrobkov. Uvedením BONDS by IQOS reagujeme na ich dopyt po zariadení, ktoré odstráni hlavné neduhy fajčenia, ale zachová plnú a intenzívnu tabakovú chuť. Zariadenie je navyše cenovo veľmi dostupné a preto dúfame, že aj vďaka tomu uľahčí prechod k bezdymovým a najmä menej rizikovým alternatívam pre čo najväčší počet dospelých fajčiarov,” hovorí Peter Smatana, Philip Morris Slovakia.
A pre koho je BONDS by IQOS určený? Pre dospelých fajčiarov, ktorí doteraz váhali s prechodom kvôli čisteniu, predstavuje BONDS by IQOS finančne dostupné riešenie s nulovými nárokmi na údržbu.
Technológia nahrievania zabraňuje prehrievaniu, kontroluje teplotu a chuť je konzistentná počas celého zážitku. Zariadenie pri plnom nabití vydrží dospelým užívateľom celý deň. Taktiež umožňuje tri po sebe nasledujúce použitia a poskytuje až päťminútový zážitok bez obmedzenia počtu potiahnutí.
BONDS by IQOS je dospelým užívateľom k dispozícii v troch farebných vyhotoveniach – Cosmic Black, Ocean Blue a Ruby Red. Zariadenie patrí do kategórie systémov nahrievaného tabaku a používa sa výhradne so špeciálne navrhnutými náplňami. Rovnako ako pri iných bezdymových produktoch IQOS aj pri používaní BONDS nedochádza k spaľovaniu a nevzniká dym, ale iba aerosól, pričom BONDS by IQOS poskytuje autentickú chuť tabaku bez popola.
BONDS by IQOS vznikal za účelom, aby vyhovel nárokom a očakávaniam dospelých fajčiarov. Preto je možné, že aktuálnym používateľom zariadenia IQOS Iluma vyhovovať nebude.
Philip Morris International (PMI) sa výskumu a vývoju bezdymových alternatív cigariet venuje viac ako dvadsať rokov s ambíciou umožniť dospelým fajčiarom, ktorí by inak pokračovali vo fajčení cigariet, prechod na menej rizikový variant.
Koncom roka 2025 spoločnosť Philip Morris Slovakia odhadovala, že nikotínové produkty na Slovensku užíva 1,1 milióna dospelých používateľov, z ktorých viac ako 300-tisíc tvoria užívatelia nikotínových produktov spoločnosti Philip Morris. Mnohí z nich cigarety úplne nahradili alebo výrazne znížili ich spotrebu. Zároveň sa PMI zaviazala, že do roku 2030 bude na viac ako 60 trhoch pochádzať dve tretiny jej čistých príjmov z bezdymových produktov a že viac ako polovica používateľov prejde od cigariet k alternatívam.
Dôležitá informácia: Bezdymové zariadenia BONDS by IQOS a IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový a sú určené výhradne pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.
Zdroj: PMI
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Čistá chuť tabaku a nulová údržba: Na slovenský trh prichádza novinka BONDS by IQOS © SITA Všetky práva vyhradené.
Rovnako, ako v dielňach či záhradách držíme krok s dobou a zavádzame inovatívne technológie a postupy, zásadná zmena teraz prichádza do života dospelých fajčiarov – nové zariadenie BONDS by IQOS.
Spoločnosť Philip Morris uvádza na slovenský trh novinku BONDS by IQOS, ktorá predstavuje najnovší prírastok do portfólia bezdymových výrobkov pre dospelých fajčiarov, ktorí chcú prejsť na menej rizikovú alternatívu ku klasickým cigaretám.
Vďaka inovatívnej technológii ROUNDHEAT™, ktorá rovnomerne zahrieva tabak z vonkajšej strany, dokáže zariadenie BONDS by IQOS priniesť dospelému užívateľovi plnú a intenzívnu tabakovú chuť.
Zariadenie je navrhnuté pre maximálne zjednodušenie každodenného používania, pretože funguje úplne bez popola a bez potreby čistenia či odstraňovania zvyškov tabaku.
"Naším cieľom je ponúknuť dospelým fajčiarom riešenie, ktoré presne zodpovedá ich potrebám a preferenciám pri výbere nikotínových výrobkov. Uvedením BONDS by IQOS reagujeme na ich dopyt po zariadení, ktoré odstráni hlavné neduhy fajčenia, ale zachová plnú a intenzívnu tabakovú chuť. Zariadenie je navyše cenovo veľmi dostupné a preto dúfame, že aj vďaka tomu uľahčí prechod k bezdymovým a najmä menej rizikovým alternatívam pre čo najväčší počet dospelých fajčiarov,” hovorí Peter Smatana, Philip Morris Slovakia.
A pre koho je BONDS by IQOS určený? Pre dospelých fajčiarov, ktorí doteraz váhali s prechodom kvôli čisteniu, predstavuje BONDS by IQOS finančne dostupné riešenie s nulovými nárokmi na údržbu.
Autentická chuť tabaku
Technológia nahrievania zabraňuje prehrievaniu, kontroluje teplotu a chuť je konzistentná počas celého zážitku. Zariadenie pri plnom nabití vydrží dospelým užívateľom celý deň. Taktiež umožňuje tri po sebe nasledujúce použitia a poskytuje až päťminútový zážitok bez obmedzenia počtu potiahnutí.
BONDS by IQOS je dospelým užívateľom k dispozícii v troch farebných vyhotoveniach – Cosmic Black, Ocean Blue a Ruby Red. Zariadenie patrí do kategórie systémov nahrievaného tabaku a používa sa výhradne so špeciálne navrhnutými náplňami. Rovnako ako pri iných bezdymových produktoch IQOS aj pri používaní BONDS nedochádza k spaľovaniu a nevzniká dym, ale iba aerosól, pričom BONDS by IQOS poskytuje autentickú chuť tabaku bez popola.
BONDS by IQOS vznikal za účelom, aby vyhovel nárokom a očakávaniam dospelých fajčiarov. Preto je možné, že aktuálnym používateľom zariadenia IQOS Iluma vyhovovať nebude.
Philip Morris International (PMI) sa výskumu a vývoju bezdymových alternatív cigariet venuje viac ako dvadsať rokov s ambíciou umožniť dospelým fajčiarom, ktorí by inak pokračovali vo fajčení cigariet, prechod na menej rizikový variant.
Koncom roka 2025 spoločnosť Philip Morris Slovakia odhadovala, že nikotínové produkty na Slovensku užíva 1,1 milióna dospelých používateľov, z ktorých viac ako 300-tisíc tvoria užívatelia nikotínových produktov spoločnosti Philip Morris. Mnohí z nich cigarety úplne nahradili alebo výrazne znížili ich spotrebu. Zároveň sa PMI zaviazala, že do roku 2030 bude na viac ako 60 trhoch pochádzať dve tretiny jej čistých príjmov z bezdymových produktov a že viac ako polovica používateľov prejde od cigariet k alternatívam.
Dôležitá informácia: Bezdymové zariadenia BONDS by IQOS a IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový a sú určené výhradne pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.
Zdroj: PMI
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Čistá chuť tabaku a nulová údržba: Na slovenský trh prichádza novinka BONDS by IQOS © SITA Všetky práva vyhradené.
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