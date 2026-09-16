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16. septembra 2026

Saudská Arábia tvrdí, že Húsíovia sa pokúsili o dronový útok na Mekku, povstalci hovoria o lži


Tagy: Červené more Hormuzský prieliv Húsíovia Jemenski povstalci Konflikt USA - Irán Mekka Perzský záliv útok dronom

Spor o dron smerujúci k posvätnému mestu prichádza po prudkom postupe Húsíov, ktorí ovládli celé jemenské pobrežie Červeného mora. Saudská ...



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mideast_wars_yemen_19457 676x451 16.9.2026 (SITA.sk) - Spor o dron smerujúci k posvätnému mestu prichádza po prudkom postupe Húsíov, ktorí ovládli celé jemenské pobrežie Červeného mora.


Saudská Arábia obvinila v stredu jemenských Húsíov z pokusu zaútočiť dronom na Mekku a varovala, že bezpečnosť najposvätnejších miest islamu je „červenou čiarou“. Húsíovia podporovaní Iránom obvinenie okamžite odmietli ako lož.

Koalícia vedená Saudskou Arábiou tvrdí, že protivzdušná obrana zostrelila dron smerujúci k Mekke, ktorú každoročne navštevujú milióny pútnikov.

„Bezpečnosť dvoch posvätných mešít a pútnikov je červenou čiarou,“ uviedla koalícia s tým, že prijme potrebné odstrašujúce opatrenia.

Húsíovia hovoria o lži


Predstaviteľ politického vedenia Húsíov Házim al-Asad označil obvinenie za propagandu. „Tvrdenia o útoku na Mekku sú ošúchanou lžou, ktorá už nikoho neoklame,“ napísal.

Organizácia islamskej spolupráce (OIC), združujúca 57 moslimských krajín, údajný útok odsúdila. Saudská Arábia už v utorok vydala varovania pred možnými útokmi v Mekke a na juhu krajiny po sérii rakiet a dronov, ktoré zranili 13 ľudí.

Obavy sú zbytočné


Napätie prudko vzrástlo po ofenzíve Húsíov, ktorí minulý týždeň ovládli celé jemenské pobrežie Červeného mora a strategický prieliv Báb al-Mandab.

Následne vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a útočili na jej ropnú infraštruktúru. Rijád odpovedal desiatkami náletov na Jemen.

„Nie je dôvod na medzinárodné obavy“ o plavbu cez Báb al-Mandab, tvrdia Húsíovia, podľa ktorých sú ohrozené iba saudskoarabské lode.

Konflikt eskaluje


Konflikt má čoraz širší dosah. Báb al-Mandab je kľúčovou cestou k Suezskému prieplavu práve v čase, keď je pre vojnu s Iránom obmedzená plavba cez Hormuzský prieliv. Ceny ropy už prekročili 100 dolárov za barel.

Podľa Organizácie Spojených národov muselo od začiatku septembra opustiť svoje domovy približne 82-tisíc ľudí.

Saudská Arábia požiadala Washington o vojenskú pomoc, prezident Donald Trump však priamy americký zásah odmietol. USA zatiaľ Rijádu poskytujú najmä spravodajskú a plánovaciu podporu.


Zdroj: SITA.sk - Saudská Arábia tvrdí, že Húsíovia sa pokúsili o dronový útok na Mekku, povstalci hovoria o lži © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Červené more Hormuzský prieliv Húsíovia Jemenski povstalci Konflikt USA - Irán Mekka Perzský záliv útok dronom
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