24hodín v Skratke
Denník - Správy
 24hod.sk    Z domova

28. novembra 2025

Čítajú bez porozumenia, hovorí Kaliňák o obavách SaS, ako naloží s prostriedkami z nástroja SAFE – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generál Minister obrany SR Opozícia

Liberáli majú obavy, ako minister obrany Robert Kaliňák naloží s prostriedkami z nástroja SAFE. Strana




sni mka obrazovky 2025 11 28 o 14.34.10 676x366 28.11.2025 (SITA.sk) -

Liberáli majú obavy, ako minister obrany Robert Kaliňák naloží s prostriedkami z nástroja SAFE. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozornila, že podľa predložených dokumentov, chce minister čerpať z európskeho obranného nástroja SAFE bez stratégie a súťaží. Slovensko by to podľa ich slov zadlžilo na desaťročia a veľké zákazky by skončili u spriaznených podnikateľov.



Krúpa kritizuje vládu a upozorňuje na riziká


Poslanec Juraj Krúpa (SaS) pripomenul, že v nástroji SAFE je 150-miliárd eur. Fico s Kaliňákom roky nadávajú na Európsku úniu – no keď môžu siahnuť na miliardy, zrazu im to neprekáža,“ vyhlásil Krúpa. Slovensko má vyčlenené z obranného nástroja 2,3 miliardy eur. Krúpa však upozornil, že rezort obrany chce tento nástroj použiť 20- a 30-násobne.


„To znamená obrovské dlhy na celé dekády. Tento nástroj mal pomôcť krajinám posilniť obranný priemysel,“ zdôraznil Krúpa s tým, že nástroj nemá byť bankomatom pre spriaznených podnikateľov. „Chýba stratégia, chýba koncepcia, chýba plán. Kde je obranná činnosť? Kde je ťažká mechanizovaná brigáda?“ pýta sa Krúpa.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Krúpa súčasne poukázal na plánované sumy, ktoré sú podľa neho nereálne. Spomenul napríklad delostreleckú muníciu za 58 miliárd eur, čo je podľa neho produkcia na 30 až 40 rokov. Ďalej poukázal na odmínovacie zariadenia Božena za 145 miliónov, pričom jeden kus odmínovača stojí 600-tisíc eur. „A útočné pušky za 85 miliónov bez DPH? Kaliňák tvrdil, že pušky toľko stáť nebudú a osočoval nás, keď sme na to upozornili,“ povedal Krúpa.



Macko žiada transparentnosť a jasnú koncepciu


Generál Pavel Macko (DS - ODS) doplnil, že nikto nespochybňuje potrebu posilňovať obranu v čase, keď je za hranicami vojna. Projekty by sa však podľa neho mali realizovať transparentne, bez uprednostňovania konkrétnych firiem.



„SAFE je zmysluplný nástroj, ak sa využíva rozumne. To, že pôjde o pôžičky, by neprekážalo – ak sú investované efektívne, s jasným plánom. Lenže tu chýba akákoľvek ucelená koncepcia ozbrojených síl, ktorá by ukázala, ako tieto nákupy pomôžu plniť naše záväzky,“ zdôraznil Macko a pripomenul, že od roku 2004 Slovensko nie je schopné zabezpečiť jednu plnohodnotnú bojaschopnú brigádu.


„Slovensko má posilňovať svoju obranyschopnosť, nie vytvárať stovky miliónov eur pre konkrétne firmy bez súťaží,“ uzavrel Macko.



Kaliňák odmieta kritiku a obviňuje opozíciu


Minister Robert Kaliňák po piatkovom rokovaní vlády reagoval na vyjadrenie Krúpu a Macka s tým, že čítanie s porozumením nie je silná stránka opozície. Minister tvrdí, že došlo k zásadnému nepochopeniu podpory slovenského obranného priemyslu.


„Keď sme prišli k vláde, poslali sme do našich zbrojoviek 100 miliónov eur, aby začali nakupovať nové linky a nové prostriedky, ktoré rozšíria ich kapacity. To bolo kritiky, to bolo kriku,“ uviedol Kaliňák a zdôraznil, že dnes sa obranný priemysel zásadne podieľa na raste slovenskej ekonomiky.


„To je to, čo chceme dosiahnuť a my sme našli aj formu, ako to dosiahnuť. Keďže je záujem viacerých krajín o to, aby mohli využívať výrobky slovenského obraného priemyslu, tak sme sa rozhodli, že im to budeme umožňovať cestou takzvaných rámcových zmlúv,“ vysvetlil minister s tým, že ide o de facto prázdne zmluvy, ktoré majú nejaký finančný rámec, ktorý je možný vyčerpať.



Vysvetlenie princípu financovania a rámcových zmlúv


Vypočítaný bol spôsobom kapacita každej slovenskej spoločnosti krát sedem alebo desať rokov, podľa prípadu. A tak je stanovená suma. „To nie je suma, ktorú plánuje ministerstvo obrany investovať,“ zdôraznil minister.



Ako ďalej vysvetlil, munícia bola definovaná ako 58 miliárd eur. „To, v prípade ministerstva, by bolo na 20-ročný rozpočet. Ale tá zmluva je sedemročná, čiže nerozumiem o akých 30 - 40 rokoch tu rozprávajú. Proste iba nerozumejú princípu. Požiadavka EÚ je o tom, aby vždy, pokiaľ možno, sa jednalo o spoločné nákupy. Čiže každá krajina, ktorá sa prihlási k našej zmluve, plní nielen úlohu, aby doplnila svoje sklady, ale zároveň tým, že sa pridá k našej zmluve, už má spoločné obstarávanie s nami,“ priblížil minister s tým, že to má následne možnosť vplývať na rast priemyslu.



Slovensko chce predávať slovenské zbrane


Minister zdôraznil, že nemá v pláne, aby sa predávali výrobky iného štátu. „Nebudem predávať nemecké, maďarské, české či poľské výrobky. Budeme predávať slovenské. A tak sme začali uzatvárať zmluvy so slovenskými výrobcami bez ohľadu na to, či sú štátni, alebo súkromní,“ dodal Kaliňák.


Zdôraznil, že firmy sú tu, zamestnávajú tisícky ľudí a platia desiatky miliónov eur daní. „Tak by som sa rád opýtal, kedy kamaráti pána Krúpu, alebo niekoho iného, zaplatili štátu takéto veľké dane,“ dodal Kaliňák s tým, že keď Česko kupuje české zbrane, Nemecko zase nemecké, tak nevidí dôvod na to, aby sa na Slovensku nekupovali slovenské zbrane.



Minister reaguje na otázky o útočných puškách a protivzdušnej obrane


Ak ide o útočné pušky a prezbrojenie armády, minister pripomenul, že Útvar hodnoty za peniaze počas bývalej vlády stanovil, že cena za celkový nákup útočných pušiek je 165 miliónov eur. „Tu ju odhadli na 85 miliónov, čo nie je finálne číslo,“ dodal Kaliňák s tým, že jeho slovo, aby sa do 30 miliónov zmestil nákup približne 22-tisíc útočných pušiek, naďalej platí.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Upozornil však, že útočná puška má aj svoje príslušenstvo, ktoré tiež niečo stojí. Spomenul napríklad termovíziu a optické zariadenia, ktoré sa na Slovensku nevyrábajú a budú sa nakupovať v samostatnej súťaži.


Súčasne Kaliňák reagoval na vyjadrenie Macka o tom, prečo medzi projektmi v rámci nástroja SAFE nie je zahrnutá aj protivzdušná obrana. Šéf rezortu vysvetlil, že ide o európsky projekt, ktorý sa týka len európskych krajín. Slovenská protivzdušná ochrana je izraelská, a teda nepatrí do nástroja SAFE. „Aby iné európske krajiny nakupovali na Slovensku, urobili sme sériu zmlúv, aby si mohli vybrať Boženy, UDS bager či náš chemický detektor,“ uzavrel Kaliňák.




Zdroj: SITA.sk - Čítajú bez porozumenia, hovorí Kaliňák o obavách SaS, ako naloží s prostriedkami z nástroja SAFE – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

