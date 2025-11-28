|
Piatok 28.11.2025
V elektronickej peňaženke eWallet od XTB je k dispozícii už 25 mien
Tagy: PR
Mobilná peňaženka v aplikácii teraz podporuje šesť ďalších mien, čím sa ich celkový počet zvýšil na 25. Toto vylepšenie umožňuje klientom jednoduchšie riadiť ich financie - či už globálne ...
28.11.2025 (SITA.sk) - Mobilná peňaženka v aplikácii teraz podporuje šesť ďalších mien, čím sa ich celkový počet zvýšil na 25. Toto vylepšenie umožňuje klientom jednoduchšie riadiť ich financie – či už globálne investujú, alebo cestujú.
Multimenová karta a mobilná peňaženka dostupné v investičnej aplikácii XTB sa dynamicky rozvíjajú a získavajú popularitu v deviatich európskych krajinách vrátane Slovenska. Nedávno XTB predstavila cashback za transakcie uskutočnené multimenovou kartou. Teraz sa ponuka rozširuje ešte viac.
Používatelia eWalletu XTB majú v súčasnosti prístup k 25 menám, ktoré pokrývajú najobľúbenejšie obchodné aj turistické destinácie. Medzi novo pridané meny patria: brazílsky real, srílanská rupia, indická rupia, tanzánsky šiling, malajzijský ringgit a maldivská rufiyaa. Rozšírenie ponuky dopĺňa služby XTB pre klientov, ktorí chcú svoje peniaze zhodnocovať aktívne aj pasívne aj počas cestovania.
"Počúvame našich používateľov a neustále zlepšujeme naše produkty. Rozšírenie eWalletu o ďalšie meny je prirodzeným krokom k tomu, aby bol tento nástroj ešte užitočnejší. Teraz je možné investovať a platby uskutočňovať okamžite v jednej aplikácii – takže sa môžete uvoľniť, zatiaľ čo vaše peniaze naďalej pracujú. To dokonale odráža náš cieľ stať sa finančnou aplikáciou prvej voľby pre každého – či už pracuje, cestuje alebo hľadá nové investičné príležitosti," hovorí Vladimír Holovka, regionálny riaditeľ XTB pre Česko, Slovensko a Maďarsko.
Nové meny v peňaženke doplnia už existujúce, medzi ktoré patria: poľský zlotý, euro, americký dolár, britská libra, maďarský forint, rumunský lei, česká koruna, nórska koruna, mexické peso, švajčiarsky frank, thajský baht, japonský jen, kanadský dolár, čínsky jüan, austrálsky dolár, dánska koruna, singapurský dolár, turecká líra a švédska koruna.
Na Slovensku používa mobilnú peňaženku XTB predovšetkým skupina užívateľov vo veku 26-35 rokov (takmer 30 percent všetkých užívateľov). Nasleduje skupina do 45 rokov (26 %) a mladí Slováci vo veku 18-25 rokov (22,5 %). Najviac transakcií uskutočnili užívatelia doteraz v eurách, nasledovali maďarské forinty, české koruny, thajské bahty a americké doláre. Priemerná suma na transakciu bola zhruba 38 eur, pričom slovenskí klienti použili tento nástroj na platby od oblečenia až po reštaurácie a dopravu. Spolu takto vo vyše 30-tisíc transakciách minuli v prepočte vyše 1,15 milióna eur.
Peňaženka je dostupná pre fyzické osoby, ktoré majú investičný účet v XTB. Karta je vydávaná na základe licencie Mastercard spoločnosťou DiPocket UAB, inštitúciou elektronických peňazí registrovanou Litovskou národnou bankou.
Viac informácií nájdete na: https://www.xtb.com/sk/ewallet
