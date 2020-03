Citlivá duša či realista. Aký je váš knižný temperament?

Chcete si pri knihe skôr oddýchnuť a načerpať inšpiráciu alebo vás bavia faktografické a biografické príbehy? Objavte svoj knižný temperament. Výber našich kníh vám rýchlo pomôže odhaliť, aký je váš čitateľský charakter. Schválne, ste romantická duša, kritický realista alebo sa na svet pozeráte optikou nebojácneho dobrodruha? Poďme sa na to spoločne pozrieť.

Vybrali sme hneď niekoľko obľúbených, no rozdielnych príbehov a roztriedili ich do skupín. Nájdete medzi nimi taký, ktorý máte vo svojej knižnici alebo by v nej nemal chýbať? Možno vás prekvapí, koľko kníh ušlo vašej pozornosti a rozhodne nemalo.

Silné emócie, výnimočné prostredie či sila optimizmu. To spája nasledujúce knihy, ktoré by si prečítal každý, kto dôveruje svojmu srdcu – jednoducho citlivá duša.

Cilkina cesta od Heather Morrisovej

Skutočný príbeh Slovenky, ktorej krása zachránila život, no zároveň ju odsúdila na roky utrpenia, odporúčame každému, kto sa nebojí silných emócií. Už ako šestnásťročnú ju deportovali do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, kde si ju vyhliadol veliteľ Schwarzhuber. Mala by inak šancu prežiť? Po vojne ju čakal trest za kolaboráciu. Odsúdená na pätnásť rokov v gulagu prežívala ďalšie hrôzy a hoci dennodenne bojovala so smrťou, nestratila vnútornú silu a vieru v lásku.

Hviezdy blízko nás od Lilly Adams

Romantický príbeh na odľahčenie od akéhokoľvek stresu. S Emmou Martinsovou sa v súčasnej situácii môžeme poľahky stotožniť. Väčšinu dní trávi sama, zatvorená vo svojom maličkom byte, ukrytá pred okolitým svetom. Tam pre mnohých podobnosť končí, pretože Emma sa môže popýšiť mimoriadne sledovaným účtom na instagrame, ktorý denne sledujú tisíce ľudí. Paradoxom je, že skutočný kontakt s ľuďmi ju desí a väzní. Čo sa stane, keď sa do vedľajšieho bytu nasťahuje atraktívny Nathan? Všetko sa obráti hore nohami.

Na vine sú hviezdy od Johna Greena

Pri hviezdnej tematike ešte zostaneme. Tento dojímavý príbeh určite mnohí poznáte, hoci len z počutia. Málokto pri čítaní neuronil slzu, preto je pre citlivé duše ako stvorený. Hazel a Augusta spája ťažký osud, vážne ochorenie, ktoré ich izoluje od spoločnosti priateľov. Svet lásky je však možné objaviť aj na pomedzí života a smrti. Možno vás prekvapí, že vás tieto stránky nielen rozcítia, ale aj úprimne rozosmejú. Zaslúžene patrí do edície svetových bestsellerov a my vám ju odporúčame všetkými desiatimi.

Slová vďaky od Delphine de Vigan

Útla knižka vám pripomenie vzácne spomienky a s jemnosťou, ktorou autorka vykresľuje svoje postavy, odhalí kúsok zo sveta starnúceho človeka. Hrdinkou románu je bývalá jazyková korektorka Miška. Aj napriek svojmu povolaniu ju starnutie postupne oberá o slová. Človek, ktorý ich zručne ohýbal, nad nimi odrazu stráca kontrolu. Spájajú sa jej dovedna, aby sa vzápätí úplne vytratili. Darmo pátra po správnom výraze, zbytočne sa trápi aj pri najjednoduchšej odpovedi. Staroba jej kradne dar, ktorý berieme ako samozrejmosť.

Skutočné príbehy ľudí, ktorí ovplyvnili svetové dianie. Pokiaľ vás zaujmú nasledujúce knihy, ste príkladným realistom.

Trvalý záznam od Edwarda Snowdena

Edward Snowden. Muž, ktorý odtajnil americký systém masového odpočúvania a sledovania verejnosti. Systém, ktorý sám pomáhal vybudovať. Dvadsaťdeväťročný Edward Snowden v roku 2013 šokoval svet, zverejnil totiž informácie o systéme schopnom zaznamenať každý telefonát, textovú správu či e-mail. Tento autobiografický príbeh je výnimočným svedectvom muža, ktorý vyrástol na internete a nakoniec sa stal jeho svedomím.

Pripútajte sa, prosím od Júlie Halamovej a Karola Sudora

Psychoterapeutka Júlia Halamová v knihe Pripútajte sa, prosím hovorí o tom, ako budovať vzťahy, v ktorých ľudia môžu cítiť blízkosť, uznanie, bezpečie a príťažlivosť. Opiera sa o svoje dlhoročné skúsenosti z terapeutickej praxe, ako aj o najnovšie poznatky z vedeckých výskumov. Zrozumiteľne sa venuje širokému spektru tém, od hádok až po neveru, a odkrýva možnosti, ako vybudovať stabilný harmonický vzťah.

Lov na El Chapa od Andrewa Hogana a Douglasa Centuryho.

Ľudí často fascinujú bizarné životy slávnych zločincov – o Al Caponem či Pablovi Escobarovi dodnes kolujú viaceré legendy. Nie je tomu inak ani v prípade narkobaróna Joaquína Archivalda Guzmána Loeru, teda El Chapa. Na príbeh sofistikovanej a mimoriadne nebezpečnej protidrogovej operácie sa pozrieme očami špeciálneho agenta Andrewa Hogana. Sám sa infiltroval do siete drogového kartelu, aby priviedol mexického bossa do rúk spravodlivosti.

Proti zločinu od Ľudmily Lackovej, Evy Mišíkovej

V zločineckých kruhoch síce zostaneme, no presunieme sa na Slovensko. Koncom minulého roka vyšla kniha ostrieľanej prokurátorky Evy Mišíkovej a investigatívnej redaktorky Ľudmily Lackovej. Ide o veľmi pútavé rozprávanie o neslávnych deväťdesiatych rokoch z prvej ruky, Mišíková sa pričinila o usvedčenie mafiánskeho bosa Mikuláša Černáka, kyselinárov a mnohých ďalších nebezpečných zločincov. Hoci sa v podsvetí stala pojmom, nezlomný charakter a výnimočný inštinkt dopomohli k tomu, aby spravodlivosť vyšla na svetlo sveta.

Futbal: Pravdivá história od Samuela Marca.

V poslednom čase nie je raritou, že v kníhkupectve nájdeme množstvo kníh o športových legendách či slávnych turnajoch. V tomto prípade sa bližšie pozrieme na futbal. História si pamätá mnoho zápasov, kedy sa vzbúrili duše odsúdencov a hrdinovia so srdcom pre najobľúbenejšiu hru na svete, dokázali zvrátiť nezvrátiteľné. Pokiaľ sa chcete dozvedieť o živote národných hrdinov, ktorí pre svoje krajiny a kluby vykopali nesmrteľnosť na futbalových štadiónoch, siahnite po pútavej knihe od blogera Sama Marca a prečítajte si viac o živote mužov, ktorí verili, že vo futbale nie je nič nemožné.

Nezabudnuteľné príbehy, ktoré potrápia mozgové závity a unesú nás aj za hranice reality. Máme tu výber kníh, ktoré by neprehliadol žiaden knižný dobrodruh.

Motív X od Stefana Ahnhema

Začneme zhurta. S každým trilerom riskujeme, že v noci nezažmúrime oka. V prípade knihy Motív X to platí dvojnásobne. Stefan Ahnhem je zručný autor, ktorý vie ako udržať napätie a zároveň rozviť hneď niekoľko dejových rovín. Fascinujúcim bonusom je, že príbeh môžeme sledovať z pohľadu vyšetrovateľov, obetí aj vraha. Okrem toho má knižka pridanú spoločenskú hodnotu, poukazuje totiž na tému rasizmu, extrémizmu a xenofóbie. Pokiaľ vám odvaha nechýba, stojí za prečítanie.

Obhliadka bytu od Fredrika Backmana

Len nedávno vyšla nová kniha od obľúbeného švédskeho spisovateľa Fredrika Backmana, autora populárneho románu Muž menom Ove, ktorý dostal aj filmovú podobu. Obhliadka bytu skončí inak, akoby sme čakali. Môže za to nešikovný lupič, ktorý sa počas nej zamkne spolu s ďalšími siedmimi a svojráznymi rukojemníkmi. Neuveriteľne bláznivá tragikomická dráma je na svete!

Artemis od Andyho Weira

Pokiaľ si myslíte, že príbehu nesmie chýbať dobrá zápletka, dávka nebezpečenstva a vesmírne prostredie je prijateľnou pridanou hodnotou, kniha Artemis bude tá práva. Jazz Basharová žije v jedinom meste na Mesiaci. Od príkladnej hrdinky má síce ďaleko, o to viac jej však budete držať palce na odvážnej akcii za záchranu vesmírneho mesta, plného nepredstaviteľných krás. Zdalo sa vám meno autora povedomé? Zrejme ste ho zachytili v spojení s filmovým spracovaním jeho prvej knihy Marťan.

Strach od Jozefa Kariku

Žáner hororu je v súčasnosti veľmi obľúbený a v knižných policiach neustále pribúda. Možno sa aj vy radíte k milovníkom temných príbehov. Ak je to tak a práve ste dostali chuť na strašidelné dobrodružstvo, naozaj nemusíte chodiť ďaleko. Jozef Karika napísal niekoľko mrazivých príbehov, ktoré sa odohrávajú v našej domovine, stačí si len vybrať. Kniha Strach vás zavedie za záhadou, ktorá odnepamäti trápi obyvateľov známeho slovenského mesta. Príchod zimy mrazí telo, no rozmrazuje spomienky ukrývajúce dávnu temnotu.

Veríme, že ste si našli knihu, ktorá spĺňa vaše čitateľské predstavy, prípadne sme vám rozšírili knižné obzory.

Spracovala a foto Mária Bílková