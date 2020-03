Rádiohlavy za rok 2019: Rádio_FM rozdelilo ocenenia

Verejnoprávne Rádio_FM vyhlásilo v stredu večer (18. 3.) víťazov 12. ročníka ocenení Radio_Head Award netradičným spôsobom. Keďže slávnostný koncert bol zrušený pre pandémiu nového koronavírusu, poslucháči sa výsledky hlasovania dozvedeli v Rádiu_FM a v živom online vysielaní na stránke radiohlavy.sk.



Mená ocenených v jednotlivých kategóriách zverejnil moderátor večera Martin Staňo bez účasti publika a nominovaných. Víťazi sa fanúšikom poďakovali prostredníctvom videopozdravov.



V hlavných kategóriách získali ocenenia Gleb v kategórii album roka za album Gauč Storytelling, v kategórii skladba roka skupina Billy Barman za pieseň Doba doba, objavom roka je projekt The Curly Simon, za ktorým stojí Simon Štubniak, debutom roka je zoskupenie Ultrazvuk za rovnomenný album.



O víťazoch v žánrových kategóriách tradične rozhodovali odborné poroty a album roka vyberali aj hudobní novinári. Tí sa zhodli na tom, že najlepším Albumom roka 2019 je Postalgia Kataríny Málikovej.



V kategórii World Music / Folk si sošku rádiohlavy odniesol Martin Geišberg, žánru Hard and Heavy kraľovala kapela Morna a najlepšiu elektronickú nahrávku za minulý rok nahral producent Dephzac. V kategórii Hip hop / Rap / RnB bol ocenený Gleb za album Gauč Storytelling.



Súčasťou udeľovania Rádiohláv boli aj nahrávky v jazzovej, klasickej a experimentálnej hudbe, ktoré zastrešovalo Rádio Devín. Víťazmi sa stali Lukáš Borzík (klasická hudba), David Kollar (jazzová hudba) a Miroslav Tóth (experimentálna hudba), ktorý sa postaral o prekvapenie večera. Talentovaný hudobník získal v tejto kategórii dve ceny za projekty S'ihmon a Shibuya Motors - +, keď oba získali zhodný počet hlasov.



Špeciálne ocenenie za prínos do hudby získal Milan Lasica, ocenenie Nadácie Advance Investments získali Kristína Mihaľová & Jakub Šedivý.



„Napriek tomu, že sme si tentoraz nemohli užiť veľký ceremoniál Rádiohláv s množstvom výnimočných a špeciálnych vystúpení, ktoré si slovenskí hudobníci pripravili len 'kvôli' nemu, verím, že sme poslucháčom i divákom streamu ponúkli dôstojný a príjemný zážitok. Ďakujeme za priazeň a podporu, Rádio_FM tu zostáva naďalej pre všetkých hudobníkov s dobrými nápadmi a invenciou,“ poznamenala intendantka Rádia_FM Janka Imrichová.

Pozrite si záznam včerajšieho odovzdávania Rádiohláv 2019: