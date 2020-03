Môžeme si vypestovať proti koronavírusu imunitu? Opice naznačujú, že áno

Po tom, ako sa primáty zotavili z ochorenia Covid-19, vedci sa pokúsili ich nakaziť po druhý raz. Telá opíc však už na vírus takmer nereagovali.

Ide tak o dôležitý objav pre vývoj vakcíny. Objavili sa totiž obavy, že organizmus si nedokáže po jednej infekcii vybudovať imunitu. Na príčine boli správy, že niektorí pacienti sa nakazili opakovane. To by ale znamenalo, že vakcíny by neboli účinné. Experiment na opiciach však dokazuje opak.

Druhý raz neochoreli

V rámci experimentu tím profesora Čchin Čchuana infikoval koronavírusom štyri opice druhu makak rhesus. Príznaky choroby sa objavili už po troch dňoch – zvýšila sa ich teplota, začali mať problémy s dýchaním, stratili chuť do jedla a chudli.

Po niekoľkých dňoch vedci jednu opicu usmrtili. Pri pitve zistili, že koronavírus sa jej rozšíril po celom tele, z nosa až do močového mechúra a viditeľne jej poškodil pľúca.

Zvyšný tri makaky sa postupne uzdravili. Po mesiaci od negatívnych testov a ich orgány sa úplne zotavili, dvom z nich opäť podali vírus. A hoci dostali mimoriadne veľkú dávku, okrem dočasného zvýšenia teploty sa u nich neprejavili žiadne ďalšie príznaky.

Ani po dvoch týždňoch sa v ich telách nenašiel vírus, no objavili sa vysoké hladiny protilátok. To znamená, že imunitný systém opíc bol už na boj s Covid-19 pripravený.

Vakcíny by mohli fungovať

Ako teda vysvetliť zdanlivé dvojité nakazenie sa niektorých pacientov? Mohlo ísť napríklad o falošne negatívne testy pred prepustením z nemocnice, alebo sa pacienti dostali z nemocnice ešte pred úplným zotavením.

Opice tak dávajú nádej, že vakcíny budú fungovať.

Na oslavu je však ešte priskoro. Opice sú ľuďom geneticky veľmi podobné, ale nie všetko, čo funguje u nich, funguje aj u ľudí, varujú vedci.