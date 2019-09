Poisťovňa Generali preberá poistný kmeň poisťovne Ergo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 25. septembra (TASR) - Spoločnosti Ergo Poisťovňa, a. s. a Generali Poisťovňa, a. s. na základe právoplatného rozhodnutia Národnej banky Slovenska, uzatvorili 25. septembra 2019 zmluvu o prevode poistného kmeňa. TASR o tom informovala spoločnosť Generali.Tá podpísala dohodu o prevzatí kompletného poistného kmeňa životného a neživotného poistenia troch subjektov spoločnosti Ergo International AG v Maďarsku a na Slovensku ešte v apríli tohto roka. Táto transakcia následne podliehala schváleniu príslušných regulačných orgánov a orgánov pre hospodársku súťaž.Poisťovňa Generali od 1. októbra 2019 prevezme poistný kmeň spoločnosti Ergo a zároveň od tohto dátumu začne zabezpečovať všetky súvisiace služby pre klientov. Týmto dňom tak budú všetky poistné zmluvy prevedené na poisťovňu Generali, ktorá ich bude mať v správe a bude novým poisťovateľom klientov spoločnosti Ergo.O tejto skutočnosti bude poisťovňa Generali písomne informovať všetkých klientov, ktorých sa táto transakcia týka.uviedla hovorkyňa Generali Katarína Kukurová.To platí aj pre zmluvy investičného životného poistenia. Tým, že bude poistná zmluva v plnom rozsahu prevedená na spoločnosť Generali, budú prevedené aj stavy účtov týchto poistných zmlúv, a teda pre klientov sa nič nemení. Hodnoty účtov klientov budú prevedené jedna k jednej a hodnoty stavov účtov klientov sa budú naďalej vyvíjať v súlade s poistnými podmienkami platnými pre jednotlivé produkty a na základe vývoja cien jednotiek, na ktoré sú naviazané.Prevod poistných zmlúv z poisťovne Ergo na poisťovňu Generali nemá žiaden dopad na výšku poistného, ktoré klient doteraz uhrádzal za poistenie. Rovnako sa podľa Generali nemení ani spôsob, akým klient uhrádzal poistné. Poisťovni Generali zároveň nie je potrebné v dôsledku prevodu poistnej zmluvy nič nahlasovať ani meniť v nastavení platieb. Poistné klienti uhrádzajú rovnakým spôsobom, s rovnakými údajmi a na rovnaké číslo účtu ako doteraz.Od 1. októbra 2019 je v prípade poistnej udalosti potrebné obrátiť sa výlučne na poisťovňu Generali, ktorá je od tohto dátumu novým poisťovateľom. Ak chce klient nahlásiť poistnú udalosť do 30. septembra 2019, musí tak urobiť ešte u svojho predchádzajúceho poisťovateľa, teda u poisťovne Ergo.Všetky poistné udalosti, ktorých likvidácia nebola ukončená do 30. septembra 2019 v poisťovni Ergo, budú po 1. októbri 2019 posunuté na spracovanie a vybavenie do poisťovne Generali.