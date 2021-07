Civilná ochrana by mala byť podľa primátorov a starostov v rukách štátu

Civilná ochrana

25.7.2021 (Webnoviny.sk) -by mala byť v rukách štátu. V prieskume, ktorý vykonalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) , sa za túto možnosť vyjadrilo 54,4 percenta starostov a primátorov.Konštatovali, že štátu by mali pripomáhať mestá a obce. V tlačovej správe o tom informoval ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák Opačný postoj, teda že zabezpečenieby malo byť v pôsobnosti miest a obcí, ktorým by mal pomáhať štát, deklarovalo 23,9 percenta starostov a primátorov.„Podľa 15,7 percenta respondentov by mala táto agenda zostať výhradne v pôsobnosti štátu, pričom výhradne v pôsobnosti miest a obcí by mala byťpodľa 3,5 percenta štatutárnych predstaviteľov miest a obcí. K otázke sa nevedelo vyjadriť 2,5 percenta opýtaných,“ uvádza Kaliňák.predstavuje systém, ktorého úlohou je chrániť zdravie a eliminovať poškodenie majetku. Musí sa pri ňom koordinovať a komunikovať úzka spolupráca medzi miestnou územnou samosprávou a štátnou správou.„Aktuálne obdobie odkrylo viacero problémov, ďalšie môžeme vidieť pri živelných pohromách a tiež nepredvídaných situáciách,“ uviedol Kaliňák.V prieskume preto ZMOS zisťoval, či je úloha samospráv v legislatíve definovaná dostatočne jasne. Podľa 43,8 percenta opýtaných je definovaná jasne a týmto požiadavkám zodpovedajú aj alokované zdroje.Podľa 15 percent opýtaných „nie je úloha samospráv definovaná jasne a alokované zdroje nie sú dostatočné“. Tretina, 33 percent opýtaných, sa k otázke nevedelo vyjadriť, 0,6 percenta uviedlo inú odpoveď.Prieskum ZMOS-u uskutočnili v období od 17. mája do 2. júla na vzorke 529 samospráv.