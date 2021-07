Kollár žiada koaličnú radu k Mikulcovi a Kovaříkovi, veci sa už nedajú ďalej zametať pod koberec

aktualizované 25. júla 12:08





Očakávali pokračovanie schôdze

Podozrenia sú vážne

25.7.2021 -Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár požiadal o zvolanie koaličnej rady. Jediným bodom má byť otázka ďalšieho zotrvania ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) a policajného prezidenta Petra Kovaříka vo funkciách.Na nedeľňajšejtlačovej konferencii to oznámil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Podľa jeho slov sú presvedčení, že veci zašli tak ďaleko, že sa to nedá ďalej zametať pod koberec.V nedeľu sa mala uskutočniť mimoriadna schôdza, na ktorej má čeliť minister vnútra odvolávaniu. Parlament nebol dvakrát uznášaniaschopný, a tak podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Gábor Grendel (OĽaNO) určil ako ďalší rokovací deň pondelok 26. júla.Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský v tejto súvislosti povedal, že koaliční partneri im neoznámili, že budú schôdzu blokovať. „Dozvedeli sme sa tesne pred hlasovaním, že budú vyťahovať karty," zdôraznil. Podľa jeho slov bol prekvapený, pretože čakal, že schôdza prebehne a bude sa na konci hlasovať.„Zrejme sa obávali toho, ako by výsledok hlasovania dopadol," podotkol. Tvrdí, že minister vnútra je osoba, okolo ktorej by nemali byť žiadne pochybnosti. „Dnes ich je toľko, že odmietame byť ticho. Odmietame robiť to, čo sa robilo za predošlej vlády, že sa kryli ‚naši ľudia'. Absolútne to odmietame a žiadame, aby sa to prešetrilo," dodal.Pčolinský doplnil, že pokiaľ to bude takto pokračovať, tak si myslí, že to nedopadne pre túto koalíciu dobre. Ak koalícia podľa neho tvrdí, že je protikorupčná a chce, aby sa veci vyšetrili, tak by sa nemalo diať to, čo sa udialo tento týždeň, že sa hrubým spôsobom zasahuje do vyšetrovania a že sa hrubým spôsobom marí vyšetrovanie.Podozrenia sú podľa Pčolinského vážne a mlčanie zo strany Mikulca a Kovaříka je veľké a preňho je neakceptovateľné. „Čo sa týka môjho osobného názoru, ja som presvedčený, že minister Mikulec a policajný prezident by mali odstúpiť," uviedol. Krajniak podotkol, že sa ďalej nechcú pozerať na to, ako sa opozícia bude vysmievať, ako vládna koalícia riadi rezort vnútra.