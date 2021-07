Fico bude trvať na odvolaní ministra Mikulca dovtedy, kým sa mu to nepodarí (video)

Koalícia znefunkčnila rokovanie

Údajné podozrenie z korupcie

25.7.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico uviedol, že strana bude na odvolávaní ministra vnútra SR Romana Mikulca (OĽaNO) trvať tak dlho, až sa im ho podarí dostať z funkcie. Povedal to na nedeľňajšom tlačovom brífingu jej predseda Robert Fico. Podľa neho totiž Mikulec na danú pozíciu nepatrí.Fico podotkol, že poslanci Národnej rady SR (NR SR) za stranu Smer-SD boli v pléne v plnom počte. „Boli to poslanci koalície, ktorí sa úmyselne rozhodli neprísť. Znefunkčnili rokovanie národnej rady svojou neprítomnosťou, pretože vedeli, že táto schôdza je pre nich mimoriadne nebezpečná, sú vnútorne rozhádaní a informácie, ktoré vychádzajú na povrch sú čím ďalej, tým nebezpečnejšie,“ povedal. Mimoriadna schôdza , na ktorej mal Mikulec čeliť odvolávaniu, sa v nedeľu nezačala ani na druhý pokus. Plénum totiž opäť nebolo uznášaniaschopné, prezentovalo sa iba 66 členov zákonodarného zboru. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) určil ako ďalší rokovací deň schôdze pondelok 26. júla o 9:00. Schôdzu inicioval opozičný Smer-SD.V odôvodnení návrhu opoziční poslanci uvádzajú, že medializované udalosti potvrdzujú, že minister vnútra je podozrivý z korupcie. Rovnako hovoria o tom, že Mikulec pri výkone svojej funkcie zneužíva právomoci a nezvláda riadenie rezortu.„Organizačné súčasti ministerstva vnútra zodpovedné za ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku a bezpečnosti sú podozrivé z postupov nemajúcich obdobu v demokratickej spoločnosti a nebezpečnejších o to viac, že sú súčasťou politického boja,“ dodali. Opätovne spomínajú aj takzvaných univerzálnych svedkov.