Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
29. mája 2026
Clauda Lemieuxa našli mŕtveho v obchode s nábytkom. Mal sa zabiť len tri dni po účasti na zápase Montrealu
Niekdajší elitný hráč NHL Claude Lemieux zomrel vo veku 60 rokov. Zanechal manželku a štyri deti.
29.5.2026 (SITA.sk) - Niekdajší elitný hráč NHL Claude Lemieux zomrel vo veku 60 rokov. Zanechal manželku a štyri deti.
Hokejová komunita v zámorí sa ponorila do smútku. Vo veku 60 rokov zomrel niekdajší skvelý kanadský útočník a štvornásobný víťaz Stanleyho pohára Claude Lemieux.
Viaceré indície naznačujú, že išlo o samovraždu. Posledné verejné vystúpenie Clauda Lemieuxa sa odohralo iba tri dni pred jeho smrťou, keď bol súčasťou štafety s pochodňou pred tretím zápasom Montrealu proti Caroline v rámci finále Východnej konferencie v play-offf o Stanleyho pohár.
Úrad šerifa okresu Palm Beach na Floride oznámil, že Claude Lemieux bol nájdený mŕtvy v obchode s nábytkom spoločnosti Andros Home, ktorú vlastnil spoločne s manželkou Deborah. Podľa The Athletic Lemieuxa našiel mŕtveho jeden z jeho troch synov a k smrti malo dôjsť bez cudzieho zavinenia.
Spoločnosť Andros Home potvrdila Lemieuxovu smrť v príspevku na Instagrame a označila ho za spoluzakladateľa firmy.
"S hlbokým zármutkom zdieľame správu o nečakanom úmrtí nášho spoluzakladateľa Clauda Lemieuxa. Bola to mimoriadna osobnosť, ktorej vízia, štedrosť a veľké srdce formovali nielen Andros Home, ale aj mnohé vzťahy a život v našom okolí. Naším bezprostredným cieľom je podporiť rodinu Lemieuxovcov v tomto ťažkom období," napísali na sociálnej sieti.
Lemieux hral počas svojej kariéry za šesť rôznych organizácií NHL (Canadiens, Devils, Avalanche, Coyotes, Stars a Sharks) a bol známy najmä svojou tvrdou hrou, ktorej výsledkom bolo aj 1 777 trestných minút. Bol však aj mimoriadne produktívny v play-off, s bilanciou 80 gólov a 78 asistencií v 234 zápasoch vyraďovacej časti.
Osemdesiat gólov znamená deviatu priečku historického poradia a 234 zápasov dokonca štvrtú v počte duelov vo vyraďovacej časti. V play-off 1995 sa Lemieux výrazne pričinil o prvý Stanleyho pohár v histórii pre New Jersey Devils a odmenou mu bolo aj individuálne ocenenie Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča.
Stanleyho pohár zdvihol prvýkrát nad hlavu ešte v roku 1986 ako hráč Montrealu Canadiens, neskôr prišiel spomenutý triumf z NJ Devils (1995), o rok neskôr s Coloradom Avalanche a napokon ešte jeden po návrate do Devils (2000). Na reprezentačnej scéne sa s tímom Kanady tešil z víťazstva na Kanadskom pohári 1987 a striebra na Svetovom pohári 1996.
"Organizácia New Jersey Devils je hlboko zarmútená správou o úmrtí Clauda Lemieuxa. Fanúšikovia Devils si ho veľmi vážili. Jeho vplyv na zisk vôbec prvého Stanley Cupu do New Jersey bude navždy zapamätaný ako jeden z najdôležitejších výkonov v histórii tímu," napísali NJ Devils na sociálnych sieťach.
Zdroj: SITA.sk - Clauda Lemieuxa našli mŕtveho v obchode s nábytkom. Mal sa zabiť len tri dni po účasti na zápase Montrealu © SITA Všetky práva vyhradené.
Kondolencia od firmy
Šesť tímov NHL
Štvornásobný víťaz
Kondolencia od Devils
Odplata Kanady za prehru v olympijskom finále, hrdinom nečakaný muž. Podľa veterána Tavaresa bol najlepší – VIDEO
Štvrťfinále MS v hokeji 2026 v kocke: Švédsky gól korčuľou neplatil a v semifinále aj zápas Kanada – Fínsko – VIDEO, FOTO
