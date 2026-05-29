Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 29.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vilma
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

29. mája 2026

Clauda Lemieuxa našli mŕtveho v obchode s nábytkom. Mal sa zabiť len tri dni po účasti na zápase Montrealu


Tagy: hokejová legenda NHL Samovražda Smrť Stanleyho pohár Víťaz

Niekdajší elitný hráč NHL Claude Lemieux zomrel vo veku 60 rokov. Zanechal manželku a štyri deti. Hokejová komunita v zámorí sa ponorila do smútku. Vo veku 60 rokov zomrel niekdajší skvelý kanadský ...



Zdieľať
lemieux 676x1005 29.5.2026 (SITA.sk) - Niekdajší elitný hráč NHL Claude Lemieux zomrel vo veku 60 rokov. Zanechal manželku a štyri deti.


Hokejová komunita v zámorí sa ponorila do smútku. Vo veku 60 rokov zomrel niekdajší skvelý kanadský útočník a štvornásobný víťaz Stanleyho pohára Claude Lemieux.

Viaceré indície naznačujú, že išlo o samovraždu. Posledné verejné vystúpenie Clauda Lemieuxa sa odohralo iba tri dni pred jeho smrťou, keď bol súčasťou štafety s pochodňou pred tretím zápasom Montrealu proti Caroline v rámci finále Východnej konferencie v play-offf o Stanleyho pohár.

Úrad šerifa okresu Palm Beach na Floride oznámil, že Claude Lemieux bol nájdený mŕtvy v obchode s nábytkom spoločnosti Andros Home, ktorú vlastnil spoločne s manželkou Deborah. Podľa The Athletic Lemieuxa našiel mŕtveho jeden z jeho troch synov a k smrti malo dôjsť bez cudzieho zavinenia.

Spoločnosť Andros Home potvrdila Lemieuxovu smrť v príspevku na Instagrame a označila ho za spoluzakladateľa firmy.

Kondolencia od firmy


"S hlbokým zármutkom zdieľame správu o nečakanom úmrtí nášho spoluzakladateľa Clauda Lemieuxa. Bola to mimoriadna osobnosť, ktorej vízia, štedrosť a veľké srdce formovali nielen Andros Home, ale aj mnohé vzťahy a život v našom okolí. Naším bezprostredným cieľom je podporiť rodinu Lemieuxovcov v tomto ťažkom období," napísali na sociálnej sieti.

Šesť tímov NHL


Lemieux hral počas svojej kariéry za šesť rôznych organizácií NHL (Canadiens, Devils, Avalanche, Coyotes, Stars a Sharks) a bol známy najmä svojou tvrdou hrou, ktorej výsledkom bolo aj 1 777 trestných minút. Bol však aj mimoriadne produktívny v play-off, s bilanciou 80 gólov a 78 asistencií v 234 zápasoch vyraďovacej časti.

Osemdesiat gólov znamená deviatu priečku historického poradia a 234 zápasov dokonca štvrtú v počte duelov vo vyraďovacej časti. V play-off 1995 sa Lemieux výrazne pričinil o prvý Stanleyho pohár v histórii pre New Jersey Devils a odmenou mu bolo aj individuálne ocenenie Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča.

Štvornásobný víťaz


Stanleyho pohár zdvihol prvýkrát nad hlavu ešte v roku 1986 ako hráč Montrealu Canadiens, neskôr prišiel spomenutý triumf z NJ Devils (1995), o rok neskôr s Coloradom Avalanche a napokon ešte jeden po návrate do Devils (2000). Na reprezentačnej scéne sa s tímom Kanady tešil z víťazstva na Kanadskom pohári 1987 a striebra na Svetovom pohári 1996.

Kondolencia od Devils


"Organizácia New Jersey Devils je hlboko zarmútená správou o úmrtí Clauda Lemieuxa. Fanúšikovia Devils si ho veľmi vážili. Jeho vplyv na zisk vôbec prvého Stanley Cupu do New Jersey bude navždy zapamätaný ako jeden z najdôležitejších výkonov v histórii tímu," napísali NJ Devils na sociálnych sieťach.


Zdroj: SITA.sk - Clauda Lemieuxa našli mŕtveho v obchode s nábytkom. Mal sa zabiť len tri dni po účasti na zápase Montrealu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hokejová legenda NHL Samovražda Smrť Stanleyho pohár Víťaz
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Odplata Kanady za prehru v olympijskom finále, hrdinom nečakaný muž. Podľa veterána Tavaresa bol najlepší – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Štvrťfinále MS v hokeji 2026 v kocke: Švédsky gól korčuľou neplatil a v semifinále aj zápas Kanada – Fínsko – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 