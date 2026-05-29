29. mája 2026

Odplata Kanady za prehru v olympijskom finále, hrdinom nečakaný muž. Podľa veterána Tavaresa bol najlepší – VIDEO


Kanaďania zdolali úradujúcich majstrov sveta 4:0 a postúpili do semifinále. Žiaril predovšetkým brankár Jet Greaves, ktorý privádzal Američanov do zúfalstva.



Kanaďania zdolali úradujúcich majstrov sveta 4:0 a postúpili do semifinále. Žiaril predovšetkým brankár Jet Greaves, ktorý privádzal Američanov do zúfalstva.




Kanadskí hokejisti postúpili do semifinále majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku po dominantnom triumfe 4:0 nad Spojenými štátmi americkými. Favorit štvrtkového zápasu síce rozhodol až v závere dvoma gólmi do prázdnej bránky, no hlavným hrdinom večera bol brankár Jet Greaves, ktorý zneškodnil všetkých 34 striel a pripísal si prvé čisté konto v drese Kanady.

Kanaďania zároveň Američanom odplatili bolestivú februárovú prehru z finále olympijského turnaja v Miláne, kde USA triumfovali po dramatickom súboji 2:1 po predĺžení. Tentoraz však zámorský rival nedostal prakticky žiadnu šancu.

Chytá aj netradičné zákroky


Výkon 24-ročného brankára nadchol aj skúseného Johna Tavaresa. „Neuvedomoval som si, aký je pokojný, vyrovnaný a ako výborne číta hru,“ povedal kanadský útočník na adresu Greavesa podľa oficiálneho webu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

„Chytá aj netradičné zákroky, ale to preto, že sme mali dva či tri výpadky v obrane. On však zostal pokojný a vždy vytiahol veľký zákrok, keď sme ho potrebovali. Dnes bol jednoznačne najlepším hráčom na ľade.“

Mimoriadne aktívny vstup


Kanaďania pritom vstúpili do zápasu mimoriadne aktívne a Američanov dlhé minúty prakticky nepúšťali k puku. Prvý gól však prišiel až v závere úvodnej tretiny počas presilovej hry. Talentovaný Macklin Celebrini sa dostal k puku na modrej čiare, natlačil sa pred bránku a presnou strelou do ľavého „vinkla“ prekonal Devina Cooleyho.



Ešte predtým však duel poznačil tvrdý zákrok Ryana Lindgrena na Evana Boucharda. Kanadský obranca po údere do hlavy zápas nedohral a Lindgren inkasoval vyšší trest i trest do konca stretnutia.

„Bolo ťažké vidieť ‚Boocha‘ v takej situácii,“ priznal Tavares. „Ten zákrok sa nám nepáčil, ale aj tak sme si v presilovke vytvorili šance, hoci sme z nich ešte neskórovali. Potom sme dostali ďalšiu presilovku a v nej sme už išli do vedenia.“

Viacero veľkých šancí


Druhá tretina priniesla podobný obraz hry. Kanada kontrolovala puk, vytvárala tlak a Američanov držal nad vodou najmä brankár Devin Cooley. Aj on však kapituloval po rýchlom protiútoku Dylana Hollowaya, ktorý po zblokovanej strele dorazil puk do siete a zvýšil na 2:0.

Američania sa nevzdávali a v druhej polovici zápasu mali viacero veľkých šancí, no Greaves predviedol niekoľko fantastických zákrokov. Zneškodnil pokusy Isaaca Howarda aj Ryana Leonarda a držal Kanaďanov nad vodou v momentoch, keď sa zápas mohol dramatizovať.

Pokus o nápor


V tretej tretine sa USA ešte pokúsili o nápor, no bez úspechu. Kanada napokon definitívne rozhodla po odvolaní amerického brankára. Connor Brown najprv skóroval do prázdnej bránky a Sidney Crosby pridal svoj prvý gól na turnaji.



„Dnes sa mi páčil náš vstup do zápasu viac než v predchádzajúcich dueloch na turnaji,“ zhodnotil Tavares. „Tentoraz sme odohrali oveľa konzistentnejších 60 minút.“

Úradujúci majstri sveta z USA sa tak s turnajom lúčia už vo štvrťfinále, zatiaľ čo Kanada bude v sobotu bojovať o finále proti Fínsku.

