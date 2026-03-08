Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

08. marca 2026

Členky Demokratov vrátili kvety k MDŽ pred úrad vlády, odmietajú prázdne gestá


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) MDŽ Medzinárodný deň žien Opozícia Premiér Slovenskej republiky

Členky strany Demokrati v nedeľu symbolicky vrátili klinčeky pred Úrad vlády SR ako reakciu na oslavy



sni mka obrazovky 2026 03 08 o 15.10.02 676x403 8.3.2026 (SITA.sk) - Členky strany Demokrati v nedeľu symbolicky vrátili klinčeky pred Úrad vlády SR ako reakciu na oslavy Medzinárodného dňa žien zo strany vlády. Predstaviteľky mimoparlamentnej strany upozornili, že slovenské ženy nepotrebujú prázdne gestá s kvetmi, ale slušnú vládu.

Kritika osláv MDŽ zo strany vlády


„Pán Fico, nechceme vaše karafiáty, chceme slušnú vládu. Ženy na Slovensku dnes musia zvládať tri úväzky – starajú sa o deti, pracujú a často suplujú zlyhávajúci štát. Namiesto riešení však dostávajú drahšie potraviny, horšie služby štátu a politiku, ktorá ich problémy ignoruje. Karafiát raz do roka tieto problémy nevyrieši,“ uviedla členka predsedníctva strany Monika Podhorány Masariková, ktorá položila klinčeky pred úrad vlády.

„Slovenské ženy nepotrebujú prázdne gestá ani marketing. Potrebujú riešenia. Vláda dnes straší vojnami a prevratmi. Ženy na Slovensku zatiaľ riešia ceny potravín a dostupnosť lekárov,“ dodala.

Výzva ženám na väčšie zapojenie do politiky


Podľa členky predsedníctva Demokratov Doroty Nvotovej vláda ženám namiesto riešení ponúka len lacné symboly a politický marketing. „Čo ste, pán Fico, urobili preto, aby sa ženy na Slovensku mali lepšie? Lietate tryskáčom po MDŽ, rozprávate sexistické vtipy a na záver to zaklincujete karafiátom zaplateným z našich daní. Každý rok je na Slovensku diagnostikovaná rakovina prsníka približne 3 500 ženám – vrátane mňa. Mamografia od 45 rokov ani karafiát ženám v boji so zákernou chorobou nepomôžu. Potrebujeme skutočnú podporu a funkčný zdravotnícky systém,“ povedala Nvotová.

Kandidátka Demokratov na primátorku Trnavy Ľubica Horváthová pri tejto príležitosti vyzvala ženy, aby sa viac zapájali do politiky a verejného života. „Ak chceme, aby sa veci na Slovensku menili, ženy musia byť pri rozhodovaní. Politika potrebuje viac žien, ktoré budú presadzovať riešenia pre rodiny, bezpečnosť aj dôstojný život,“ zdôraznila Horváthová.

Podľa členiek Demokratov sa rešpekt k ženám neprejavuje kyticou raz do roka, ale konkrétnymi rozhodnutiami vlády, ktoré zlepšujú život žien, matiek a rodín na Slovensku.


Zdroj: SITA.sk - Členky Demokratov vrátili kvety k MDŽ pred úrad vlády, odmietajú prázdne gestá © SITA Všetky práva vyhradené.

