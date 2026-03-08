Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 8.3.2026
 24hod.sk    Z domova

08. marca 2026

Tibor Gašpar odmieta odchod z funkcie, v kauze Očistec sa odvoláva na prezumpciu neviny


Tagy: diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kauza Očistec Podpredseda Národnej rady SR (NR SR)

Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) nevidí žiaden dôvod na odchod z funkcie, ani dočasný, v súvislosti s kauzou Očistec, v ...



66c45e6dec26f765903840 676x451 8.3.2026 (SITA.sk) - Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) nevidí žiaden dôvod na odchod z funkcie, ani dočasný, v súvislosti s kauzou Očistec, v ktorej je jedným z obžalovaných. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza povedal, že necíti morálnu zodpovednosť za žiadne pochybenie.


„Ja som sa dostal do parlamentu hlasmi voličov, rozhodli občania. A platí aj v mojom prípade prezumpcia neviny,“ vysvetlil svoj postoj Gašpar. KDH to podľa jeho predsedu Milana Majerského vidí inak. Poslanci KDH preto pripojili svoje podpisy k iniciatíve Progresívneho Slovenska, ktoré začalo so zbieraním podpisov na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu parlamentu.


Súdny proces v kauze Očistec sa má na pracovisku Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici začať v máji. Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v decembri 2021 na ŠTS obžalobu pre celkovo 20 skutkov. V rámci kauzy Očistec sú obžalovaní bývalý policajný prezident a súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, bývalý riaditeľ národnej kriminálnej agentúry Peter Hraško, bývalý šéf finančnej polície NAKA Bernard Slobodník, nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer, bývalý prezident finančnej správy František Imrecze a policajní funkcionári Milan Mihálik, Boris Trantalič a Marián Zetocha.




Zdroj: SITA.sk - Tibor Gašpar odmieta odchod z funkcie, v kauze Očistec sa odvoláva na prezumpciu neviny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kauza Očistec Podpredseda Národnej rady SR (NR SR)
