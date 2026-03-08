|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 8.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alan, Alana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. marca 2026
Polícia začala trestné stíhanie, nález dvoch tiel v byte v Bratislave vyšetrujú ako vraždu
Vyšetrovateľ krajskej kriminálnej polície v Bratislave začal v sobotu 7. marca trestné stíhanie vo veci ...
Zdieľať
8.3.2026 (SITA.sk) -
Vyšetrovateľ krajskej kriminálnej polície v Bratislave začal v sobotu 7. marca trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy v súvislosti s nájdením dvoch mŕtvych osôb v byte na ulici Pri starej prachárni. Polícia sa naďalej vyšetrovaním okolností tohto prípadu zaoberá.
Polície nahlásenie tragickej udalosti preverovala v sobotu ráno. Po príchode na miesto sa tam nachádzal jeden muž a dve mŕtve osoby. „V rámci úkonov bol privolaný aj obhliadajúci lekár, ktorý nevylúčil cudzie zavinenie a nariadil súdno - lekársku pitvu,“ spresnila hovorkyňa. Na mieste na osobnej slobode obmedzili muža.
Podľa informácií portálu tvnoviny.sk policajtom otvoril dvere 38-ročný muž, pričom mŕtve osoby mali byť jeho rodičia. Tí podľa portálu ležali na zemi prikrytí plachtou. Hovorkyňa operačného strediska Petra Klimešová pre portál noviny.sk uviedla, že na miesto vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. „U 69-ročného muža a 75-ročnej ženy, žiaľ, musel lekár konštatovať úmrtie,“ povedala hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Polícia začala trestné stíhanie, nález dvoch tiel v byte v Bratislave vyšetrujú ako vraždu © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovateľ krajskej kriminálnej polície v Bratislave začal v sobotu 7. marca trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy v súvislosti s nájdením dvoch mŕtvych osôb v byte na ulici Pri starej prachárni. Polícia sa naďalej vyšetrovaním okolností tohto prípadu zaoberá.
Polície nahlásenie tragickej udalosti preverovala v sobotu ráno. Po príchode na miesto sa tam nachádzal jeden muž a dve mŕtve osoby. „V rámci úkonov bol privolaný aj obhliadajúci lekár, ktorý nevylúčil cudzie zavinenie a nariadil súdno - lekársku pitvu,“ spresnila hovorkyňa. Na mieste na osobnej slobode obmedzili muža.
Podľa informácií portálu tvnoviny.sk policajtom otvoril dvere 38-ročný muž, pričom mŕtve osoby mali byť jeho rodičia. Tí podľa portálu ležali na zemi prikrytí plachtou. Hovorkyňa operačného strediska Petra Klimešová pre portál noviny.sk uviedla, že na miesto vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. „U 69-ročného muža a 75-ročnej ženy, žiaľ, musel lekár konštatovať úmrtie,“ povedala hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Polícia začala trestné stíhanie, nález dvoch tiel v byte v Bratislave vyšetrujú ako vraždu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Znepokojené matky protestovali pred Slovnaftom, kritizujú členstvo Miroslava Lajčáka v dozornej rade – FOTO
Znepokojené matky protestovali pred Slovnaftom, kritizujú členstvo Miroslava Lajčáka v dozornej rade – FOTO
<< predchádzajúci článok
Členky Demokratov vrátili kvety k MDŽ pred úrad vlády, odmietajú prázdne gestá
Členky Demokratov vrátili kvety k MDŽ pred úrad vlády, odmietajú prázdne gestá