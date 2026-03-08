Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 8.3.2026
 24hod.sk    Z domova

08. marca 2026

Polícia začala trestné stíhanie, nález dvoch tiel v byte v Bratislave vyšetrujú ako vraždu


Vyšetrovateľ krajskej kriminálnej polície v Bratislave začal v sobotu 7. marca trestné stíhanie vo veci ...



441490809_843878464441128_7088731075755926495_n 676x451 8.3.2026 (SITA.sk) -



Vyšetrovateľ krajskej kriminálnej polície v Bratislave začal v sobotu 7. marca trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy v súvislosti s nájdením dvoch mŕtvych osôb v byte na ulici Pri starej prachárni. Polícia sa naďalej vyšetrovaním okolností tohto prípadu zaoberá.

Polície nahlásenie tragickej udalosti preverovala v sobotu ráno. Po príchode na miesto sa tam nachádzal jeden muž a dve mŕtve osoby. „V rámci úkonov bol privolaný aj obhliadajúci lekár, ktorý nevylúčil cudzie zavinenie a nariadil súdno - lekársku pitvu,“ spresnila hovorkyňa. Na mieste na osobnej slobode obmedzili muža.

Podľa informácií portálu tvnoviny.sk policajtom otvoril dvere 38-ročný muž, pričom mŕtve osoby mali byť jeho rodičia. Tí podľa portálu ležali na zemi prikrytí plachtou. Hovorkyňa operačného strediska Petra Klimešová pre portál noviny.sk uviedla, že na miesto vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. „U 69-ročného muža a 75-ročnej ženy, žiaľ, musel lekár konštatovať úmrtie,“ povedala hovorkyňa.







Zdroj: SITA.sk - Polícia začala trestné stíhanie, nález dvoch tiel v byte v Bratislave vyšetrujú ako vraždu © SITA Všetky práva vyhradené.

