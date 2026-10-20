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20. októbra 2026
Počet seniorov rapídne rastie, čoraz viac Slovákov sa dožíva aj veľmi vysokého veku
Čoraz viac ľudí sa dožíva aj veľmi vysokého veku, teda 85 a viac rokov. Počet seniorov na Slovensku v posledných dvoch rokoch presiahol jeden milión osôb, ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Čoraz viac ľudí sa dožíva aj veľmi vysokého veku, teda 85 a viac rokov.
Počet seniorov na Slovensku v posledných dvoch rokoch presiahol jeden milión osôb, ľudia v seniorskom veku už tvoria 19 % slovenskej populácie. Čoraz viac Slovákov sa dožíva aj veľmi vysokého veku, teda 85 a viac rokov.
Medzi seniormi prevažujú ženy, ktoré podľa štatistík v roku 2025 tvorili 59 % populácie vo veku nad 65 rokov. Vyplynulo to zo štatistických údajov, ktoré pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravil Štatistický úrad (ŠÚ SR).
V roku 2025 žilo na Slovensku 1,03 milióna obyvateľov vo veku 65 a viac rokov. Tvorili približne pätinu z celkového počtu 5,41 milióna obyvateľov Slovenska. Podľa štatistických údajov medzi seniormi dlhodobo prevažujú ženy, ktoré vlani tvorili 59 % populácie vo veku nad 65 rokov.
V absolútnom vyjadrení bolo v seniorskom veku 610-tisíc žien, teda približne o 190-tisíc viac ako mužov v tomto veku. Počet a podiel seniorov pritom v štruktúre obyvateľstva rastie od konca druhej svetovej vojny.
Podiel osôb vo veku 65 a viac rokov bol pred osemdesiatimi rokmi nižší ako 7 %, pred tridsiatimi rokmi bolo seniorov 11 % a v roku 2025 tvorili seniori v poproduktívnom veku, teda nad 65 rokov 19 % populácie Slovenska.
Čoraz viac Slovákov sa pritom dožíva aj veľmi vysokého veku, teda 85 a viac rokov. Vlani tu žilo takmer 90-tisíc ľudí nad 85 rokov, čo bol dvojnásobok počtu spred tridsiatich rokov.
Podľa ŠÚ SR sa pod zvyšovanie počtu a podielu seniorov podpísali dva trendy. Jedným z nich je, že sa obyvateľstvo postupne dožíva vyššieho veku a zároveň klesá pôrodnosť, teda počet narodených detí.
Postupné predlžovanie strednej dĺžky života pri narodení súvisí podľa ŠÚ SR najmä so zlepšovaním životných podmienok. Pred osemdesiatimi rokmi sa muži dožívali sotva 52 rokov, ženy takmer 56 rokov.
V roku 1993 stredná dĺžka života u mužov presiahla 68 rokov a u žien sa blížila k 77 rokom. V roku 2025 by sa podľa ŠÚ SR práve narodení muži mohli dožiť 75 rokov a sedem mesiacov, u žien je to 81 rokov a deväť mesiacov.
Najvyšší podiel obyvateľov v poproduktívnom veku mali vlani okresy Košice II., Myjava, Bratislava V a Košice IV. V každom z nich tvorili seniori viac ako 23 % populácie. Najnižší podiel seniorov bol v okresoch Námestovo a Kežmarok, kde bolo ich zastúpenie tesne pod 12 %.
Zdroj: SITA.sk - Počet seniorov rapídne rastie, čoraz viac Slovákov sa dožíva aj veľmi vysokého veku © SITA Všetky práva vyhradené.
Počet seniorov na Slovensku v posledných dvoch rokoch presiahol jeden milión osôb, ľudia v seniorskom veku už tvoria 19 % slovenskej populácie. Čoraz viac Slovákov sa dožíva aj veľmi vysokého veku, teda 85 a viac rokov.
Medzi seniormi prevažujú ženy, ktoré podľa štatistík v roku 2025 tvorili 59 % populácie vo veku nad 65 rokov. Vyplynulo to zo štatistických údajov, ktoré pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravil Štatistický úrad (ŠÚ SR).
Ženy v seniorskom veku
V roku 2025 žilo na Slovensku 1,03 milióna obyvateľov vo veku 65 a viac rokov. Tvorili približne pätinu z celkového počtu 5,41 milióna obyvateľov Slovenska. Podľa štatistických údajov medzi seniormi dlhodobo prevažujú ženy, ktoré vlani tvorili 59 % populácie vo veku nad 65 rokov.
V absolútnom vyjadrení bolo v seniorskom veku 610-tisíc žien, teda približne o 190-tisíc viac ako mužov v tomto veku. Počet a podiel seniorov pritom v štruktúre obyvateľstva rastie od konca druhej svetovej vojny.
Podiel osôb vo veku 65 a viac rokov bol pred osemdesiatimi rokmi nižší ako 7 %, pred tridsiatimi rokmi bolo seniorov 11 % a v roku 2025 tvorili seniori v poproduktívnom veku, teda nad 65 rokov 19 % populácie Slovenska.
Ľudia sa dožívajú veľmi vysokého veku
Čoraz viac Slovákov sa pritom dožíva aj veľmi vysokého veku, teda 85 a viac rokov. Vlani tu žilo takmer 90-tisíc ľudí nad 85 rokov, čo bol dvojnásobok počtu spred tridsiatich rokov.
Podľa ŠÚ SR sa pod zvyšovanie počtu a podielu seniorov podpísali dva trendy. Jedným z nich je, že sa obyvateľstvo postupne dožíva vyššieho veku a zároveň klesá pôrodnosť, teda počet narodených detí.
Postupné predlžovanie strednej dĺžky života pri narodení súvisí podľa ŠÚ SR najmä so zlepšovaním životných podmienok. Pred osemdesiatimi rokmi sa muži dožívali sotva 52 rokov, ženy takmer 56 rokov.
Stredná dĺžka života v minulosti
V roku 1993 stredná dĺžka života u mužov presiahla 68 rokov a u žien sa blížila k 77 rokom. V roku 2025 by sa podľa ŠÚ SR práve narodení muži mohli dožiť 75 rokov a sedem mesiacov, u žien je to 81 rokov a deväť mesiacov.
Najvyšší podiel obyvateľov v poproduktívnom veku mali vlani okresy Košice II., Myjava, Bratislava V a Košice IV. V každom z nich tvorili seniori viac ako 23 % populácie. Najnižší podiel seniorov bol v okresoch Námestovo a Kežmarok, kde bolo ich zastúpenie tesne pod 12 %.
Zdroj: SITA.sk - Počet seniorov rapídne rastie, čoraz viac Slovákov sa dožíva aj veľmi vysokého veku © SITA Všetky práva vyhradené.
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