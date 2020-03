Členovia kapely Oasis neboli odvážni, Noel Gallagher sa sťažuje na konzervatívny prístup kolegov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.3.2020 (Webnoviny.sk) - Britský hudobník Noel Gallagher sa zveril so svojimi skúsenosťami pri písaní piesní pre Oasis, pričom naznačil, že niektorí jeho kolegovia zo skupiny neboli v tomto smere veľmi odvážni.Pre portál Music Week Noel povedal: “Bola tam zodpovednosť voči všetkým ostatným a niektorí ľudia v skupine boli veľmi konzervatívni, čo sa týka ich názoru na rockovú hudbu. Čím ste dlhšie v takejto skupine, tým viac sa inštitucionalizujete - veci sa robia tak, ako sa robia. Robíte hudbu len preto, aby ste naplnili štadióny, a keď je skvelá, potom je to tá najlepšia vec. Ale prišlo to až do bodu, keď už som povedal všetko,” uviedol Gallagher.Noel Thomas David Gallagher sa preslávil v spomínanej kapele Oasis, v ktorej pôsobil od roku 1991 a vydal s ňou albumy Definitely Maybe (1994), (What's The Story) Morning Glory? (1995), Be Here Now (1997), Standing On The Shoulder Of Giants (2000), Heathen Chemistry (2002), Don't Believe The Truth (2005) a Dig Out Your Soul (2008).Činnosť skupiny však už od začiatku sprevádzali ostré a otvorené spory medzi ním a jeho bratom, spevákom Liamom, ktoré napokon v auguste 2009 viedli k jej rozpadu. Noel neskôr založil formáciu Noel Gallagher's High Flying Birds, s ktorou ponúkol albumy Noel Gallagher's High Flying Birds (2011), Chasing Yesterday (2015) a Who Built the Moon? (2017).