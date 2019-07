Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna schodok 1,49 mld. eur

Ilustračná snímka. Foto: Foto:

Bratislava 1. júla (TASR) - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna tohto roka schodok 1,49 miliardy eur. Medziročne vzrástol o 917,7 milióna eur. Ku koncu roka by pritom malo hotovostné plnenie na základe schváleného štátneho rozpočtu na rok 2019 dosiahnuť schodok viac ako dve miliardy eur. Rozpočtové príjmy aj výdavky sa tak v zásade vyvíjajú podľa schváleného zákona o štátnom rozpočte na rok 2019. Vyplýva to z informácií zverejnených Ministerstvom financií(MF) SR.Príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu júna tohto roka medziročne vyššie o 169 miliónov eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 2,6 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o jednu miliardu eur, teda o 15,2 %. Ministerstvo uviedlo, že výdavky rástli v prvom polroku rýchlejšie než príjmy, a to najmä pre nákupy obrannej techniky (stíhačiek).Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 128,9 milióna eur. Ako uviedlo MF SR, pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 152,9 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 22,2 milióna eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 19,2 milióna eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 18,3 milióna eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 2,6 milióna eur. Naopak, negatívny vývoj bol pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 63,3 milióna eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 21,8 milióna eur.uviedlo MF SR.Pozitívne sa vyvíjali príjmy z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 40,9 milióna eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 39,6 milióna eur. Ide najmä o medziročný nárast príjmov z prenájmu o 38 miliónov eur.Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o šesť miliónov eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 86 miliónov eur, s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 16,2 milióna eur.