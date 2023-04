Podľa Budaja bude náročné pred ľudmi obhájiť, že usilovať sa o slušnú vládu má zmysel

22.4.2023 (SITA.sk) - Pre novú stranu Demokrati bude náročné obhájiť, že má zmysel usilovať sa o slušnú vládu. Uviedol to dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska Sobotné dialógy.Dodal, že je Slovensko infikované propagandou. Budaj v rámci spojenectva s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH) stojí za mladým premiérom, a verí, že sa Demokrati spoja. Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini je zvedavý, aké bude Budajove odtrhnutie sa od Matoviča , ktorý sa vyjadril, že celá strana Demokrati bol jeho výmysel.Pellegrini informoval, že sa plánujú spojiť so stranou Dobrá voľba. V krátkom období s predsedom Tomášom Druckerom oznámia spojenie týchto strán a zánik Dobrej voľby a posilnenie strany Hlas o šikovných ľudí. Šéf envirorezortu by bol rád, ak by strana Hlas-SD dovŕšila odtrhnutie od strany Smer-SD a nezahrala len falošnú hru.