Národné centrum zdravotníckych informácií začína s odborníkmi diskusiu o zelených certifikátoch

7.4.2021 (Webnoviny.sk) - Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) začína s odborníkmi diskutovať o zelenom certifikáte. Prostredníctvom platformy Slovensko.Digital chce NCZI otvoriť diskusiu so širokou aj odbornou verejnosťou. Ako informovala hovorkyňa národného centra Veronika Bauch, cieľom je nájsť funkčné aj technické riešenie zelených certifikátov pre občanov Slovenska.„NCZI chce pozorne sledovať podnety, námety a odporúčania, a aktívne pristupovať k inšpiratívnym výstupom z diskusie. Zároveň zabezpečiť transparentný proces prípravy a realizácie tak očakávaného riešenia v dobe pandémie, ako je zelený certifikát,“ uviedol generálny riaditeľ NCZI Róbert Suja Na konci by podľa neho malo byť nielen zvýšenie komfortu ľudí v bežnom živote, ale aj kvalitná infraštruktúra covidových dát. Túto iniciatívu národného centra víta aj Slovensko.Digital. „Veríme, že sa týmto inšpirujú aj iné úrady a rezorty pri svojich projektoch,“ konštatoval Ján Suchal zo združenia.Zelený certifikát bude bezpečným dokumentom pre obyvateľov Európskej únie, v ktorom sú sprístupnené COVID dáta o občanovi. Bude obsahovať informácie, či má občan za sebou vakcináciu, aktuálne výsledky PCR a antigénových testov, ale aj informáciu o prekonaní COVID-19.Tieto informácie by boli podľa všetkého sprístupnené oprávneným orgánom ako QR-kód. Členské štáty Európskej únie počas jari pripravujú logistické kroky, aby pri predstavení digitálnej infraštruktúry, ktorú Európska komisia predstaví počas leta, už bola zabezpečená autentifikácia Digitálnych zelených certifikátov na území EÚ.Európske štáty budú mať potom dostatok času na zapracovanie prípadných zmien v národných zdravotníckych systémoch či v legislatíve.