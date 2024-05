Členské štáty Európskej únie schválili nový pakt o migrácii a azyle, do platnosti vstúpi v roku 2026

Desať legislatívnych aktov

Hlavné politické strany veria, že pakt rieši problémy, ktoré rozdeľujú členské štáty, od migračnej krízy v roku 2015. Dúfajú, že systém oslabí tému, z ktorej ryžuje pred júnovými eurovoľbami krajná pravica. Voľby do európskeho parlamentu sa uskutočnia 6.-9. júna a migrácia by podľa očakávaní mala byť dôležitou otázkou kampane.





14.5.2024 (SITA.sk) - Rada Európskej únie (EÚ) v utorok schválila reformu pravidiel Európskej únie (EÚ) v oblasti migrácie a azylu.Nový pakt EÚ o migrácii a azyle oficiálne schválili ministri hospodárstva členských krajín, čím ukončili viac ako osem rokov prepracovávania azylového a migračného systému Únie.Ministri schválili desať legislatívnych aktov, ktoré sú súčasťou paktu. Maďarsko a Poľsko, ktoré sú dlhodobo proti akejkoľvek povinnosti krajín prijímať migrantov alebo platiť za ich zaopatrenie, hlasovali proti balíku, ale nepodarilo sa im ho zablokovať.Nové pravidlá stanovujú usmernenia ako zaobchádzať s ľuďmi, ktorí sa pokúšajú vstúpiť bez povolenia, od toho, ako ich skontrolovať, aby sa zistilo, či majú nárok na ochranu, až po deportáciu, ak nemajú povolenie zostať.Okrem iného tiež zaväzujú krajiny, aby pomohli partnerom z EÚ pod migračným tlakom. Podpora je povinná, no flexibilná, pričom krajiny môžu žiadateľov o azyl premiestniť na svoje územie alebo si zvoliť inú formu pomoci.Kritici paktu tvrdia, že umožní štátom zadržiavať migrantov na hraniciach a odoberať odtlačky prstov deťom. Podľa nich je zameraný na to, aby sa ľudia nedostali do eurobloku a porušuje sa ich právo požiadať o azyl.Mnohí sa obávajú, že to bude mať za následok bezohľadnejšie dohody s chudobnejšími krajinami, ktoré ľudia opúšťajú alebo prekračujú, aby sa dostali do Európy.Nový pakt EÚ o migrácii a azyle vstúpi do platnosti v roku 2026.