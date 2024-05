Vstup do NATO bolo jedným zo základných rozhodnutí pre prosperitu Slovenska, tvrdí Kaliňák

Spolu sme silnejší

14.5.2024 (SITA.sk) - Vstup do NATO bolo jedným zo základných rozhodnutí pre prosperitu Slovenska. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) na utorkovej konferencii v rámci medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDEB Defence & Security.Témou konferencie Spolu sme silnejší bolo 20. výročie vstupu Slovenska do Severoatlantickej aliancie. Zúčastnili sa na nej aj bývalí ministri obrany Juraj Liška Kaliňák si pripomenul obdobie vstupu Slovenska do NATO. „Bola to atmosféra obrovskej spolupráce, bolo jasné, že ozbrojené sily NATO nie sú súčasťou politického boja. Tak, ako by sme to chceli aj dnes,“ uviedol minister s tým, že aj napriek rozdielnym názorom, z pohľadu spolupráce fungovanie aliancie spôsobom „jeden za všetkých a všetci za jedného“ tu stále platí a vstup do NATO bol tak podľa neho jedno z najzákladnejších rozhodnutí pre prosperitu Slovenska. Exminister obrany Fedor uviedol, že im bolo vždy jasné, kam chcú patriť a čo chcú dokázať.„Bolo nám jasné, že Slovensko zvyšuje svoju bezpečnosť a svoju váhu v medzinárodnom prostredí tým, že sedí pri jednom stole s tými najlepšími a najsilnejšími. Vždy nám bolo jasné, že keď Slovensko pri takom stole nebude, tak môže byť na tom stole ako menu,“ vyhlásil Fedor, podľa ktorého vstup do NATO znamenal pre ozbrojené sily a rezort obrany absolútnu zmenu takmer vo všetkom.Ako vysvetlil, rozhodovanie o modernizačných procesoch nebolo samostatné a budovanie ozbrojených síl bolo presadzované tak, aby mohli plniť zahraničné úlohy.„V súčasnosti vidíme, ako keby sa vracalo k pôvodnej myšlienke obrany územia členských štátov, a teda aj Slovenska,“ uviedol Fedor aj v súvislosti z vojnou za hranicami Slovenska.Na to, aby Slovensko bolo aj naďalej dobrým spojencom je podľa súčasného ministra obrany Kaliňáka dôležité to, aby Slovensko plnilo nielen základné požiadavky, ku ktorým sa SR zaviazala, ale aby poskytovala aj niečo navyše.Pod vlajkou NATO sa podľa neho skrývajú dva základné rozmery. Ide podľa neho o ekonomický rozmer, pričom členské krajiny podľa neho predstavujú určitý bezpečný priestor, v ktorom omnoho rýchlejšie kolujú investície.Ako dodal, druhou vecou je, že prebieha transformácia vlastnej bezpečnostnej stratégie, nielen po vzore, ale aj s prihliadnutím na osobitné podmienky SR.„Nechceme byť len pasívni, ale aj aktívni. Chceme prinášať rôzne nápady,“ uviedol minister a zdôraznil, že dôležitý je dialóg. „Neexistuje organizácia, rodina, v ktorej by sa nediali chyby. Dôležité je, že je možné o nich diskutovať a použiť sa z nich do budúcna,“ dodal Kaliňák.Ako ďalej zdôraznil, tlak konfliktu, ktorý prebieha na Ukrajine priniesol iný pohľad na to, čo dnes reprezentuje vojna. „Nielen z pohľadu taktík, ale aj z pohľadu výzbroje. Omnoho viac krajín začína plniť kritérium dvoch percent HDP na obranu vrátane Slovenska," uviedol minister.Bývalý minister obrany Liška zdôraznil motto „Spolu sme silnejší" a vyhlásil, že vstupom do NATO a o mesiac neskôr vstupom do EÚ sa Slovensko stalo členom spoločenstiev najvyspelejších štátov na svete. Fedor súčasne vyzdvihol dôležitosť investovania do obrany.„Každé jedno euro venované výskumu obranných technológií sa vracia najrýchlejšie a s najvyššou pridanou hodnotou,“ zdôraznil Fedor.Minister Kaliňák potvrdil, že sa chcú v rámci rezortu orientovať aj na nové technológie v oblasti obrany. Budúcnosť Slovenska v NATO vidí súčasný minister v prispôsobovaní sa aktuálnym podmienkam.„Určite sa budeme musieť prispôsobiť novým podmienkam, ktoré momentálne konflikty v EÚ a vo svete priniesli. Konflikt rozmeru porovnateľný so svetovými vojnami je pre každého obrovským prekvapením a bude to chcieť prispôsobenie. Možno úloha aliancie bude omnoho výraznejšia a aj medzi občanmi vnímaná,“ uzavrel Kaliňák.