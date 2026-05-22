Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
22. mája 2026
Členské štáty sa zhodli na rozšírení sankcií voči Iránu za blokovanie Hormuzu
Blokáda je podľa nich „v rozpore s medzinárodným právom" a preto prijali technické opatrenie, ktorým rozšírili rámec existujúceho sankčného režimu voči Iránu.
Členské štáty sa zhodli na zavedení sankcií voči iránskym predstaviteľom a ďalším osobám zodpovedným za blokovanie Hormuzského prielivu, oznámila v piatok Európska únia (EÚ).
Blokáda je podľa nich „v rozpore s medzinárodným právom“ a preto prijali technické opatrenie, ktorým rozšírili rámec existujúceho sankčného režimu voči Iránu tak, aby bolo možné na sankčný zoznam zaradiť ďalšie osoby.
„EÚ bude môcť zaviesť ďalšie reštriktívne opatrenia v reakcii na kroky Iránu, ktoré podkopávajú slobodu plavby v Hormuzskom prielive,“ uviedla Rada Európskej únie, ktorá zastupuje členské štáty.
Doterajšie sankcie sa týkali najmä iránskej vojenskej podpory Rusku vo vojne proti Ukrajine, podpory ozbrojených skupín na Blízkom východe a porušovania ľudských práv v krajine.
Brusel zatiaľ nezverejnil mená osôb či subjektov, na ktoré sa nové sankcie vrátane zákazu cestovania a zmrazenia majetku budú vzťahovať. Európskym občanom a firmám bude zároveň zakázané poskytovať uvedeným osobám finančné prostriedky či iné ekonomické zdroje.
Zdroj: SITA.sk - Členské štáty sa zhodli na rozšírení sankcií voči Iránu za blokovanie Hormuzu © SITA Všetky práva vyhradené.
