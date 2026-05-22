Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 22.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Júlia Juliana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. mája 2026

Dlhová brzda a samosprávy. Rybníček kritizuje Fica za spontánne výroky o rozpočtovej zodpovednosti


Tagy: Dlhová brzda Mestá a obce Premiér Slovenskej republiky Samosprávy Zákon o rozpočtovej zodpovednosti

ÚMS v tejto súvislosti očakáva, že sa v krátkom čase jasne a jednoznačne vyjadrí Ministerstvo financií SR a minister Ladislav Kamenický. Prezident



Zdieľať
22.5.2026 (SITA.sk) - ÚMS v tejto súvislosti očakáva, že sa v krátkom čase jasne a jednoznačne vyjadrí Ministerstvo financií SR a minister Ladislav Kamenický.


Prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček vyjadril znepokojenie nad prístupom predsedu vlády Roberta Fica k otázke výkladu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý sa podľa neho dostal do popredia nevhodným spôsobom. Stanovisko Rybníčka sprostredkovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.

Rybníček označil za neakceptovateľné, „aby sa tak závažná téma, akou je výklad ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti vo vzťahu k mestám a obciam, riešila prostredníctvom spontánnych politických vyjadrení predsedu vlády bez akéhokoľvek odborného zdôvodnenia, transparentnosti a právnej istoty“.

Majú sa riadiť vyjadreniami premiéra?


Rybníček upozornil, že nepredvídateľnosť konania predsedu vlády Roberta Fica začína úplne spochybňovať serióznosť rokovaní, ktoré ÚMS v tejto veci viedli s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim, ako aj so štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra SR a splnomocnencom vlády pre reformu verejnej správy Michalom Kaliňákom.

„Ak má totiž napokon rozhodovať len okamžitý politický výrok predsedu vlády, potom sa legitímne pýtame, aký význam majú rokovania s ostatnými ústavnými činiteľmi štátu,“ dodal prezident únie miest.

Podľa Rybníčka nie je možné, aby sa priamo volení predstavitelia miest a obcí na Slovensku riadili výlučne vyjadreniami jedného človeka – aj keď je ním predseda vlády SR. Výsledkom takéhoto spôsobu vládnutia je podľa neho chaos, neistota a oslabenie právneho štátu namiesto stability a dôvery.

Jasné pravidlá a rešpektovanie kompetencií


„Ak predseda vlády verejne tvrdí, že právny názor vlády je taký, že mestá a obce sa nemusia riadiť ústavným zákonom o dlhovej brzde, potom je úplne legitímne žiadať odpovede na základné otázky: Kto túto právnu analýzu vypracoval? Kto je jej autorom? Na základe akých argumentov vznikla? A prečo tieto informácie predseda vlády nezverejní?“ uviedol Rybníček.

ÚMS v tejto súvislosti očakáva, že sa v krátkom čase jasne a jednoznačne vyjadrí Ministerstvo financií SR a minister Ladislav Kamenický, ktorým problematika rozpočtovej zodpovednosti nepochybne patrí. „Slovensko nemôže fungovať na základe improvizovaných politických výrokov, ale na základe jasných pravidiel, právnych stanovísk a rešpektovania kompetencií jednotlivých inštitúcií štátu,“ uviedol Rybníček.


Zdroj: SITA.sk - Dlhová brzda a samosprávy. Rybníček kritizuje Fica za spontánne výroky o rozpočtovej zodpovednosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dlhová brzda Mestá a obce Premiér Slovenskej republiky Samosprávy Zákon o rozpočtovej zodpovednosti
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ukrajinský útok na stredoškolský internát v Luhanskej oblasti si podľa Kremľa vyžiadal najmenej šesť obetí
<< predchádzajúci článok
Členské štáty sa zhodli na rozšírení sankcií voči Iránu za blokovanie Hormuzu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 