Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
22. mája 2026
Dlhová brzda a samosprávy. Rybníček kritizuje Fica za spontánne výroky o rozpočtovej zodpovednosti
Prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček vyjadril znepokojenie nad prístupom predsedu vlády Roberta Fica k otázke výkladu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý sa podľa neho dostal do popredia nevhodným spôsobom. Stanovisko Rybníčka sprostredkovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
Rybníček označil za neakceptovateľné, „aby sa tak závažná téma, akou je výklad ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti vo vzťahu k mestám a obciam, riešila prostredníctvom spontánnych politických vyjadrení predsedu vlády bez akéhokoľvek odborného zdôvodnenia, transparentnosti a právnej istoty“.
Majú sa riadiť vyjadreniami premiéra?
Rybníček upozornil, že nepredvídateľnosť konania predsedu vlády Roberta Fica začína úplne spochybňovať serióznosť rokovaní, ktoré ÚMS v tejto veci viedli s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim, ako aj so štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra SR a splnomocnencom vlády pre reformu verejnej správy Michalom Kaliňákom.
„Ak má totiž napokon rozhodovať len okamžitý politický výrok predsedu vlády, potom sa legitímne pýtame, aký význam majú rokovania s ostatnými ústavnými činiteľmi štátu,“ dodal prezident únie miest.
Podľa Rybníčka nie je možné, aby sa priamo volení predstavitelia miest a obcí na Slovensku riadili výlučne vyjadreniami jedného človeka – aj keď je ním predseda vlády SR. Výsledkom takéhoto spôsobu vládnutia je podľa neho chaos, neistota a oslabenie právneho štátu namiesto stability a dôvery.
Jasné pravidlá a rešpektovanie kompetencií
„Ak predseda vlády verejne tvrdí, že právny názor vlády je taký, že mestá a obce sa nemusia riadiť ústavným zákonom o dlhovej brzde, potom je úplne legitímne žiadať odpovede na základné otázky: Kto túto právnu analýzu vypracoval? Kto je jej autorom? Na základe akých argumentov vznikla? A prečo tieto informácie predseda vlády nezverejní?“ uviedol Rybníček.
ÚMS v tejto súvislosti očakáva, že sa v krátkom čase jasne a jednoznačne vyjadrí Ministerstvo financií SR a minister Ladislav Kamenický, ktorým problematika rozpočtovej zodpovednosti nepochybne patrí. „Slovensko nemôže fungovať na základe improvizovaných politických výrokov, ale na základe jasných pravidiel, právnych stanovísk a rešpektovania kompetencií jednotlivých inštitúcií štátu,“ uviedol Rybníček.
Zdroj: SITA.sk - Dlhová brzda a samosprávy. Rybníček kritizuje Fica za spontánne výroky o rozpočtovej zodpovednosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský útok na stredoškolský internát v Luhanskej oblasti si podľa Kremľa vyžiadal najmenej šesť obetí
Členské štáty sa zhodli na rozšírení sankcií voči Iránu za blokovanie Hormuzu
