27. mája 2026

Členské štáty schválili dohodu o implementácii obchodnej dohody s USA


27.5.2026 (SITA.sk) - Členské štáty Európskej únie formálne odobrili kompromis s Európskym parlamentom, ktorý umožní zavedenie obchodnej dohody so Spojenými štátmi. Dokument ešte musí schváliť europarlament, aby mohol nadobudnúť účinnosť.


Členské štáty Európskej únie v stredu formálne schválili kompromis dosiahnutý s Európskym parlamentom o implementácii obchodnej dohody so Spojenými štátmi. Dohoda, ktorú obe strany uzavreli v júli minulého roka, stanovuje maximálne clá USA na väčšinu európskych tovarov na úrovni 15 percent.

Európska únia sa v rámci pôvodnej dohody zaviazala odstrániť clá na väčšinu dovozu z USA, tento krok však doteraz nebol úplne realizovaný. Washington podľa informácií tlačí na rýchlu implementáciu dohody, pričom stanovil termín do 4. júla.

Dohodnutý kompromis, ktorý pripravili európske hlavné mestá a europoslanci minulý týždeň, má zabezpečiť naplnenie záväzkov EÚ a zabrániť uvaleniu nových sankčných ciel zo strany USA. Diplomati v Bruseli text formálne schválili a europoslanci by ho mali potvrdiť na júnovom zasadnutí v Štrasburgu.

Súčasťou kompromisu sú aj ochranné mechanizmy pre prípad, že by Spojené štáty neplnili svoje záväzky. Zároveň bol posunutý tzv. „sunset“ mechanizmus ukončenia platnosti dohody na koniec roka 2029, teda po skončení aktuálneho mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Parlament pôvodne presadzoval prísnejšie podmienky vrátane „sunrise“ klauzuly, ktorá by podmieňovala vstup európskej časti dohody splnením amerických záväzkov. Táto požiadavka však bola z finálneho textu vypustená. Europarlament zároveň viackrát proces ratifikácie odložil pre výhrady k dohode, ktorú považuje za menej výhodnú pre Európsku úniu.


Zdroj: SITA.sk - Členské štáty schválili dohodu o implementácii obchodnej dohody s USA © SITA Všetky práva vyhradené.

