 Z domova

27. mája 2026

Prezident Pellegrini ocenil matky a ženy, hovoril o ich nenahraditeľnej úlohe v rodine


Tagy: Deň matiek Deň rodiny Domáce násilie Prezident Slovenskej republiky Únia žien Slovenska

Prezident upozornil na náročné životné situácie, ktorým mnohé ženy a matky čelia.



27.5.2026 (SITA.sk) - Prezident upozornil na náročné životné situácie, ktorým mnohé ženy a matky čelia.


Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v stredu na celoslovenských oslavách Dňa matiek a Dňa rodiny organizovaných Úniou žien Slovenska v Banskej Bystrici vyzdvihol výnimočnú a nenahraditeľnú úlohu žien v živote i spoločnosti. „Matka je symbolom i zdrojom lásky a starostlivosti. Poskytuje deťom a celej rodine istotu a bezpečie, rodinné a citové zázemie,“ zdôraznil a poďakoval všetkým ženám a matkám za ich každodennú obetavosť, a tiež laureátkam čestného uznania, ktoré si prevzali za dlhoročnú prácu, starostlivosť o rodinu a pomoc druhým.

Náročné situácie


Prezident upozornil na náročné životné situácie, ktorým mnohé ženy a matky čelia. „Tento okamih je príležitosťou pripomenúť si, že žijeme vo svete, v ktorom sú mnohé ženy a matky vystavené utrpeniu. Doliehajú na ne dopady vojnových konfliktov. Musia sa strachovať o svojich synov, manželov či vnukov,“ povedal Pellegrini.

Pellegrini tiež poukázal na potrebu pomoci a podpory pre ženy zasiahnuté domácim násilím, osamelé matky, rozvedené ženy a tie, ktoré majú deti so zdravotným znevýhodnením. „Aby matky cítili podporu inštitúcií a spoločnosti. Aby bolo samozrejmosťou, že ak im okolnosti bránia venovať sa stopercentne svojej profesii, nemôžu sa preto ocitnúť v núdzi či dokonca v existenčnom ohrození,“ zdôraznil prezident.

Pomoc ženám v núdzi


Ocenil aj prácu Únie žien Slovenska, ktorá pomáha ženám v núdzi, podporuje vzdelávanie, osvetové a kultúrne aktivity, a stará sa o zachovávanie tradícií a kultúrneho dedičstva. Na záver svojho prejavu vyjadril želanie, aby sa ženy a matky stretávali len s úctou, rešpektom a podporou nielen počas sviatkov, ale aj v bežnom živote.

„Zaslúžite si našu vďaku a lásku. A tak, ako si čestné uznanie zaslúžia jeho dnešné držiteľky, patrí naše uznanie každej žene na Slovensku,“ uzavrel prezident Pellegrini.


Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini ocenil matky a ženy, hovoril o ich nenahraditeľnej úlohe v rodine © SITA Všetky práva vyhradené.

