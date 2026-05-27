Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
Prezident Pellegrini ocenil matky a ženy, hovoril o ich nenahraditeľnej úlohe v rodine
Prezident upozornil na náročné životné situácie, ktorým mnohé ženy a matky čelia. Prezident Slovenskej republiky
Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v stredu na celoslovenských oslavách Dňa matiek a Dňa rodiny organizovaných Úniou žien Slovenska v Banskej Bystrici vyzdvihol výnimočnú a nenahraditeľnú úlohu žien v živote i spoločnosti. „Matka je symbolom i zdrojom lásky a starostlivosti. Poskytuje deťom a celej rodine istotu a bezpečie, rodinné a citové zázemie,“ zdôraznil a poďakoval všetkým ženám a matkám za ich každodennú obetavosť, a tiež laureátkam čestného uznania, ktoré si prevzali za dlhoročnú prácu, starostlivosť o rodinu a pomoc druhým.
Náročné situácie
Prezident upozornil na náročné životné situácie, ktorým mnohé ženy a matky čelia. „Tento okamih je príležitosťou pripomenúť si, že žijeme vo svete, v ktorom sú mnohé ženy a matky vystavené utrpeniu. Doliehajú na ne dopady vojnových konfliktov. Musia sa strachovať o svojich synov, manželov či vnukov,“ povedal Pellegrini.
Pellegrini tiež poukázal na potrebu pomoci a podpory pre ženy zasiahnuté domácim násilím, osamelé matky, rozvedené ženy a tie, ktoré majú deti so zdravotným znevýhodnením. „Aby matky cítili podporu inštitúcií a spoločnosti. Aby bolo samozrejmosťou, že ak im okolnosti bránia venovať sa stopercentne svojej profesii, nemôžu sa preto ocitnúť v núdzi či dokonca v existenčnom ohrození,“ zdôraznil prezident.
Pomoc ženám v núdzi
Ocenil aj prácu Únie žien Slovenska, ktorá pomáha ženám v núdzi, podporuje vzdelávanie, osvetové a kultúrne aktivity, a stará sa o zachovávanie tradícií a kultúrneho dedičstva. Na záver svojho prejavu vyjadril želanie, aby sa ženy a matky stretávali len s úctou, rešpektom a podporou nielen počas sviatkov, ale aj v bežnom živote.
„Zaslúžite si našu vďaku a lásku. A tak, ako si čestné uznanie zaslúžia jeho dnešné držiteľky, patrí naše uznanie každej žene na Slovensku,“ uzavrel prezident Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini ocenil matky a ženy, hovoril o ich nenahraditeľnej úlohe v rodine © SITA Všetky práva vyhradené.
