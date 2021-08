Vymyslené príbehy nájomných svedkov, Kaliňák popiera podvody pri obstarávaní hasičskej techniky

Zapájanie firiem a bielych koní

Usporiť mali vyše dvadsať miliónov

Štyri osoby vzali do väzby

16.8.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák Smer-SD ) odmieta obvinenia z podvodu pri obstarávaní hasičskej techniky počas jeho vedenia rezortu vnútra. Podľa Kaliňáka ide o zúfale útoky v podobe vymyslených príbehov nájomných svedkov.Reagoval tak na to, že polícia obvinila viaceré osoby v súvislosti so zločineckou skupinou, ktorá v minulosti údajne pôsobila na Ministerstve vnútra SR Tá podľa medializovaných informácií zapájala svoje firmy a biele kone do projektov rezortu vnútra a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny „Dnes už nikto nepochybuje, že špeciálni prokurátori a niektorí policajti z NAKA organizujú zmanipulované trestné stíhania. Denno-denne pritom prichádzajú nové dôkazy o zmanipulovaných dôkazoch a kupovaných svedkoch,“ povedal Kaliňák.Podľa exministra tejto skupine „politicky angažovaných policajtov a prokurátorov“ neostáva nič iné, ako zúfalými protiútokmi chrániť svojich nájomných svedkov.„Jedným z takýchto protiútokov bolo aj minulotýždňové napadnutie najvýznamnejších projektov ministerstva vnútra pod mojim vedením,“ uviedol Kaliňák.Ako vysvetlil, išlo o nákup techniky pre dobrovoľné hasičské zbory v podobe protipovodňových vozíkov a hasičských áut. Tieto projekty boli podľa Kaliňáka dobre známe aj v zahraničí, a tak sa EÚ rozhodla ich podrobne naštudovať.„Výsledkom bolo, že EÚ sa rozhodla celý projekt po podrobnom skontrolovaní procesov a hodnoty spätne preplatiť vo výške viac ako 100 miliónov eur,“ dodal.Analýzou cien techniky tiež údajne zistili, že ministerstvo vnútra nielenže nenakupovalo draho, ale naopak, dokázalo ušetriť milióny eur.„Môžeme tak povedať, že nielenže sa nenakupovalo predražene, ale navyše prišlo k úspore viac ako dvadsať miliónov eur. Na to sú nespochybniteľné dôkazy a nie vymyslené príbehy obvinených krivosvedčiacich nájomných svedkov,“ uzavrel Kaliňák. NAKA vo štvrtok 12. augusta zasahovala na viacerých miestach v Bratislavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji. Vyšetrovateľ obvinil 11 osôb pre všeobecne nebezpečný trestný čin a pre trestný čin proti majetku.Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu rozhodol 15. augusta o vzatí do väzby štyroch osôb. Medzi obvinenými, ktorí boli vzatí do väzby, bol aj kajúcnik Peter P., prezývaný Tiger.Ich obvinenie má súvisieť so zločineckou skupinou, ktorá v minulosti pôsobila na Ministerstve vnútra SR. Tá údajne zapájala svoje firmy a biele kone do projektov Ministerstva vnútra SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.Následne umelo navyšovala ceny projektov o fiktívne tovary a služby na nereálne vysoké čiastky. Nafúknuté sumy mala následne odčerpávať zo systému cez svoje firmy. Takýmto spôsobom mala celkovo z projektov odčerpať 17 miliónov eur.