|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 25.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gejza
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. januára 2026
Členstvo v Trumpovej Rade mieru stojí miliardu eur, pripomenula ministerka hospodárstva Saková
Členstvo Slovenska v Rade mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa je na zvážení troch najvyšších slovenských ústavných činiteľov. V diskusnej relácii Politika 24 ...
Zdieľať
25.1.2026 (SITA.sk) - Členstvo Slovenska v Rade mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa je na zvážení troch najvyšších slovenských ústavných činiteľov. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Zároveň pripomenula, že členstvo v rade stojí jednu miliardu eur.
Prípadným členstvom Slovenska sa podľa ministerky bude zaoberať aj vláda. „Uvidíme, či Slovensko príjme túto ponuku a vyčlení finančné prostriedky v objeme jednej miliardy eur,“ uviedla Saková. Doplnila, že je na mieste byť súčasťou mierových riešení, otázka však je, či bude Slovensko schopné miliardu eur poskytnúť. „Politickým konsenzom dôjdeme k výsledku,“ dodala ministerka.
Zdroj: SITA.sk - Členstvo v Trumpovej Rade mieru stojí miliardu eur, pripomenula ministerka hospodárstva Saková © SITA Všetky práva vyhradené.
Prípadným členstvom Slovenska sa podľa ministerky bude zaoberať aj vláda. „Uvidíme, či Slovensko príjme túto ponuku a vyčlení finančné prostriedky v objeme jednej miliardy eur,“ uviedla Saková. Doplnila, že je na mieste byť súčasťou mierových riešení, otázka však je, či bude Slovensko schopné miliardu eur poskytnúť. „Politickým konsenzom dôjdeme k výsledku,“ dodala ministerka.
Zdroj: SITA.sk - Členstvo v Trumpovej Rade mieru stojí miliardu eur, pripomenula ministerka hospodárstva Saková © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Hlas nemá v pláne meniť svojho predsedu, tvrdí Saková a vyjadrila sa aj k Ferenčákovi a Kmecovi
Hlas nemá v pláne meniť svojho predsedu, tvrdí Saková a vyjadrila sa aj k Ferenčákovi a Kmecovi
<< predchádzajúci článok
Najvyšší súd bude v opätovnom procese s Róbertom Lališom rohodovať o podaných odvolaniach
Najvyšší súd bude v opätovnom procese s Róbertom Lališom rohodovať o podaných odvolaniach