 Z domova

25. januára 2026

Členstvo v Trumpovej Rade mieru stojí miliardu eur, pripomenula ministerka hospodárstva Saková


Americký prezident Mierový plán

Členstvo Slovenska v Rade mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa je na zvážení troch najvyšších slovenských ústavných činiteľov. V diskusnej relácii Politika 24 ...



66f3cfcbb402b819417727 676x451 25.1.2026 (SITA.sk) - Členstvo Slovenska v Rade mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa je na zvážení troch najvyšších slovenských ústavných činiteľov. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Zároveň pripomenula, že členstvo v rade stojí jednu miliardu eur.


Prípadným členstvom Slovenska sa podľa ministerky bude zaoberať aj vláda. „Uvidíme, či Slovensko príjme túto ponuku a vyčlení finančné prostriedky v objeme jednej miliardy eur,“ uviedla Saková. Doplnila, že je na mieste byť súčasťou mierových riešení, otázka však je, či bude Slovensko schopné miliardu eur poskytnúť. „Politickým konsenzom dôjdeme k výsledku,“ dodala ministerka.


Zdroj: SITA.sk - Členstvo v Trumpovej Rade mieru stojí miliardu eur, pripomenula ministerka hospodárstva Saková © SITA Všetky práva vyhradené.

Americký prezident Mierový plán
