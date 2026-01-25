Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

25. januára 2026

Hlas nemá v pláne meniť svojho predsedu, tvrdí Saková a vyjadrila sa aj k Ferenčákovi a Kmecovi


Tagy: Politické strany Predseda strany Hlas-SD

Koaličná strana Hlas-SD nemá momentálne v pláne meniť lídra. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedala ministerka hospodárstva a členka ...



665afed3151ac237987716 scaled 1 676x476 25.1.2026 (SITA.sk) - Koaličná strana Hlas-SD nemá momentálne v pláne meniť lídra. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedala ministerka hospodárstva a členka strany Denisa Saková.


Zároveň zdôraznila, že predsedníctvo stojí pri aktuálnom predsedovi Matúšovi Šutajovi Eštokovi. „Momentálne sa nezaoberáme výmenou predsedu,“ povedala Saková.

Pokiaľ ide o poslanca Jána Ferenčáka, ktorý vystúpil z poslaneckého klubu strany, ale stále je členom strany, Saková hovorí o kompromisnom riešení. „Pán poslanec Ján Ferenčák sa rozhodol zostať v strane Hlas a toto jeho rozhodnutie absolútne rešpektujeme,“ skonštatovala Saková.

V prípade bývalého podpredsedu vlády za Hlas Petra Kmeca, z ktorého by sa mal podľa medializovaných informácii stať nový veľvyslanec v Taliansku, ministerka pripomenula, že Kmec je kariérny diplomat. „Takže, ak má záujem o post veľvyslanca SR v nejakej európskej krajine, tak je to úplne na mieste,“ vyhlásila Saková.


Zdroj: SITA.sk - Hlas nemá v pláne meniť svojho predsedu, tvrdí Saková a vyjadrila sa aj k Ferenčákovi a Kmecovi © SITA Všetky práva vyhradené.

V žiadnom prípade Smer, vyhlásil predseda KDH Majerský. Fico ťahá Slovensko do pekla
Členstvo v Trumpovej Rade mieru stojí miliardu eur, pripomenula ministerka hospodárstva Saková

