|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 25.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gejza
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. januára 2026
Hlas nemá v pláne meniť svojho predsedu, tvrdí Saková a vyjadrila sa aj k Ferenčákovi a Kmecovi
Koaličná strana Hlas-SD nemá momentálne v pláne meniť lídra. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedala ministerka hospodárstva a členka ...
Zdieľať
25.1.2026 (SITA.sk) - Koaličná strana Hlas-SD nemá momentálne v pláne meniť lídra. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedala ministerka hospodárstva a členka strany Denisa Saková.
Zároveň zdôraznila, že predsedníctvo stojí pri aktuálnom predsedovi Matúšovi Šutajovi Eštokovi. „Momentálne sa nezaoberáme výmenou predsedu,“ povedala Saková.
Pokiaľ ide o poslanca Jána Ferenčáka, ktorý vystúpil z poslaneckého klubu strany, ale stále je členom strany, Saková hovorí o kompromisnom riešení. „Pán poslanec Ján Ferenčák sa rozhodol zostať v strane Hlas a toto jeho rozhodnutie absolútne rešpektujeme,“ skonštatovala Saková.
V prípade bývalého podpredsedu vlády za Hlas Petra Kmeca, z ktorého by sa mal podľa medializovaných informácii stať nový veľvyslanec v Taliansku, ministerka pripomenula, že Kmec je kariérny diplomat. „Takže, ak má záujem o post veľvyslanca SR v nejakej európskej krajine, tak je to úplne na mieste,“ vyhlásila Saková.
Zdroj: SITA.sk - Hlas nemá v pláne meniť svojho predsedu, tvrdí Saková a vyjadrila sa aj k Ferenčákovi a Kmecovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Zároveň zdôraznila, že predsedníctvo stojí pri aktuálnom predsedovi Matúšovi Šutajovi Eštokovi. „Momentálne sa nezaoberáme výmenou predsedu,“ povedala Saková.
Pokiaľ ide o poslanca Jána Ferenčáka, ktorý vystúpil z poslaneckého klubu strany, ale stále je členom strany, Saková hovorí o kompromisnom riešení. „Pán poslanec Ján Ferenčák sa rozhodol zostať v strane Hlas a toto jeho rozhodnutie absolútne rešpektujeme,“ skonštatovala Saková.
V prípade bývalého podpredsedu vlády za Hlas Petra Kmeca, z ktorého by sa mal podľa medializovaných informácii stať nový veľvyslanec v Taliansku, ministerka pripomenula, že Kmec je kariérny diplomat. „Takže, ak má záujem o post veľvyslanca SR v nejakej európskej krajine, tak je to úplne na mieste,“ vyhlásila Saková.
Zdroj: SITA.sk - Hlas nemá v pláne meniť svojho predsedu, tvrdí Saková a vyjadrila sa aj k Ferenčákovi a Kmecovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V žiadnom prípade Smer, vyhlásil predseda KDH Majerský. Fico ťahá Slovensko do pekla
V žiadnom prípade Smer, vyhlásil predseda KDH Majerský. Fico ťahá Slovensko do pekla
<< predchádzajúci článok
Členstvo v Trumpovej Rade mieru stojí miliardu eur, pripomenula ministerka hospodárstva Saková
Členstvo v Trumpovej Rade mieru stojí miliardu eur, pripomenula ministerka hospodárstva Saková