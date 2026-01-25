|
Nedeľa 25.1.2026
Úvodná strana
|
Denník - Správy
25. januára 2026
Najvyšší súd bude v opätovnom procese s Róbertom Lališom rohodovať o podaných odvolaniach
V rámci opätovného súdneho procesu s pôvodne na doživotie odsúdeným Róbertom Lališom, známym aj ako Kýbel, bude v utorok 27. januára rozhodovať
25.1.2026 (SITA.sk) - V rámci opätovného súdneho procesu s pôvodne na doživotie odsúdeným Róbertom Lališom, známym aj ako Kýbel, bude v utorok 27. januára rozhodovať Najvyšší súd SR o podaných odvolaniach. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.
Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v septembri 2025 uložil obžalovanému trest 25 rokov väzenia. Trest by si mal obžalovaný odpykať v zariadení s najprísnejším stupňom stráženia.
Senát ŠTS Jozefa Piknu vtedy Lališa, označovaného za šéfa skupiny sýkorovcov, uznal za vinného zo založenia zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, naplánovania šiestich vrážd a zo zosnovania útoku na taxikára.
Naopak, v jednom skutku, týkajúcom sa podvodu, bol oslobodený. Zároveň súd Lališovi uložil aj trest prepadnutia majetku. Súd pritom prejednával prípad Kýbla už po druhýkrát. Najvyšší súd SR totiž na verejnom zasadnutí v marci 2024 vyhovel dovolaniu údajného šéfa sýkorovcov a zrušil mu pôvodne uložený doživotný trest odňatia slobody.
Podľa šéfa senátu Piknu nebola pre uloženie doživotného trestu v tomto prípade splnená podmienka, že by obžalovaného nebolo možné napraviť trestom 25 rokov väzenia. Poukázal pritom na znalecký posudok, podľa ktorého je „prognóza resocializácie priaznivá a resocializácia možná“.
Proti rozsudku v tejto súvislosti podal odvolanie prokurátor Peter Kysel, ktorý požadoval pre Kýbla doživotný trest. „Mám stále za to, že sú splnené podmienky na uloženie výnimočného trestu odňatia slobody na doživotie,“ povedal pre médiá v septembri minulého roku s tým, že dôkazná situácia sa v priebehu druhého procesu nezmenila v prospech obžalovaného.
Lališov obhajca Marek Para takisto podal odvolanie, keďže požadoval oslobodenie svojho klienta. „Rozsudok sme vzali na vedomie aj so všetkými chybami,“ skonštatoval. Podľa matky zavraždeného podnikateľa Romana Deáka Viery Deákovej „čo si pán Lališ zaslúžil, to aj dostal“. Zároveň skonštatovala, že súdený mal byť aj údajný objednávateľ vraždy jej syna, podnikateľ Marek T. V jeho prípade je však už skutok premlčaný.
Po opätovnom prečítaní obžaloby v rámci obnoveného procesu Lališ ešte koncom mája 2024 deklaroval svoju nevinu. Jeho obhajca Para vtedy vyhlásil, že obžalobu považujú za založenú na systematickom porušovaní prezumpcie neviny a nezákonných benefitoch.
Dôvodom vyhovenia dovolaniu Lališa bol podľa predsedu dovolacieho senátu NS SR Petra Štifta fakt, že skoršími rozhodnutiami súdov bol porušený zákon v neprospech odsúdeného. Lališa totiž uznal za vinného senát, ktorý schvaľoval dohody o vine a treste s členmi skupiny sýkorovcov Richardom Rakickým a Martinom Kováčom, pričom v rozsudkoch sa spomínal aj Lališ ako člen skupiny.
Najvyšší súd jeho prípad vrátil späť na Špecializovaný trestný súd, ktorý mal vec opätovne prejednať v inom zložení senátu. Zároveň obvineného vzali do väzby pre dôvodnú obavu, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu.
Odvolací senát Najvyššieho súdu SR na verejnom zasadnutí v júni 2018 potvrdil vinu aj tresty pre členov zločineckej skupiny „sýkorovci“. Šéf skupiny Róbert Lališ a člen skupiny Ivan Cupper, prezývaný Vincko, vtedy dostali právoplatne doživotné tresty. Ďalší člen skupiny Martin Bihári, prezývaný Rus, išiel do väzenia na 23 rokov. Súd potvrdil aj vinu Alojza Kromku, zvaného Lojzo Čistič. Súd mu však trest neuložil, keďže si už odpykáva doživotný trest. Jozefa Roháča, zvaného Čapica, ktorý si odpykáva trest v Maďarsku a nedal súhlas na konanie v neprítomnosti, súd vtedy vylúčil na samostatné konanie.
Špecializovaný trestný súd ešte predtým uznal „sýkorky“ vinnými zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z vrážd, zo všeobecného ohrozenia a iných trestných činov. Obžalovaní sa priamo alebo ako spolupáchatelia či účastníctvom podieľali na zavraždení bratov Eduarda a Róberta Diničovcov, Romana Deáka, Miloša Piliara, Alojza Házyho a Dalera Hlavačku.
Podľa svedkov Kýbel sa šéfom zločineckej skupiny sýkorovcov stal po smrti pôvodného bossa Miroslava Sýkoru, ktorého zavraždili vo februári 1997. Skupina pôsobila v Bratislave a okolí, konkrétne v Senci a na Záhorí. Živili sa vydieraním, výpalníctvom, vraždami a inou kriminálnou činnosťou.
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd bude v opätovnom procese s Róbertom Lališom rohodovať o podaných odvolaniach © SITA Všetky práva vyhradené.
