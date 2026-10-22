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22. októbra 2026
Clintonová je presvedčená, že Putin má na Trumpa niečo kompromitujúce. Amerického prezidenta označila za Putinovu poslušnú bábku
Tagy: Rusko-americké vzťahy
„Stále si myslím, že má fotografie, videá alebo čokoľvek iné,“ uviedla bývalá šéfka americkej diplomacie. Bývalá americká ministerka zahraničných vecí
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22.10.2026 (SITA.sk) - „Stále si myslím, že má fotografie, videá alebo čokoľvek iné,“ uviedla bývalá šéfka americkej diplomacie.
Bývalá americká ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová vyhlásila, že ruský vodca Vladimir Putin môže mať kompromitujúce materiály na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ako referuje web Liga.net, Clintonová sa tak vyjadrila v podcaste On with Kara Swisher, v ktorom Trumpa označila za „Putinovu poslušnú bábku“.
„Naďalej som presvedčená, že Putin má na Trumpa niečo kompromitujúce. Stále si myslím, že má fotografie, videá alebo čokoľvek iné,“ uviedla bývalá šéfka americkej diplomacie.
Clintonová je presvedčená, že ruský vodca nemá v úmysle zastaviť sa na Ukrajine. Podľa nej môže Trump vnímať svet ako súbor sfér vplyvu jednotlivých veľmocí. „Myslím si, že Trump chce rozdeliť svet. On dostane západnú pologuľu, Putin Rusko a Európu a Si Ťin-pching zvyšok sveta,“ povedala.
Bývalá ministerka zahraničných vecí pripomenula, že Trump bol zásadne proti zverejneniu spisov, ktoré súvisia s rozsiahlym vyšetrovaním prípadu Jeffreyho Epsteina. Clintonová naznačila, že zverejnenie všetkých dokumentov by mohlo vyvolať značný rozruch.
„Keď konečne uvidíme všetky Epsteinove spisy, myslím si, že aj ľudia, ktorí Trumpa podporovali, budú šokovaní tým, čo o ňom odhalia,“ uviedla Clintonová.
Potvrdila tiež, že Trumpa naďalej považuje za Putinovu „bábku“, rovnako ako počas prezidentskej kampane v roku 2016. „Áno, bábku. Je Putinovou poslušnú bábkou, ktorá mu pomáha,“ vyhlásila Clintonová.
Podľa nej Trumpova politika potvrdzuje jej predchádzajúce varovania, že americký prezident uprednostňuje vzťahy s ruským vodcom pred záujmami americkej demokracie a národnej bezpečnosti.
Zdroj: SITA.sk - Clintonová je presvedčená, že Putin má na Trumpa niečo kompromitujúce. Amerického prezidenta označila za Putinovu poslušnú bábku © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalá americká ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová vyhlásila, že ruský vodca Vladimir Putin môže mať kompromitujúce materiály na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ako referuje web Liga.net, Clintonová sa tak vyjadrila v podcaste On with Kara Swisher, v ktorom Trumpa označila za „Putinovu poslušnú bábku“.
„Naďalej som presvedčená, že Putin má na Trumpa niečo kompromitujúce. Stále si myslím, že má fotografie, videá alebo čokoľvek iné,“ uviedla bývalá šéfka americkej diplomacie.
Putin nemá v úmysle zastaviť sa na Ukrajine
Clintonová je presvedčená, že ruský vodca nemá v úmysle zastaviť sa na Ukrajine. Podľa nej môže Trump vnímať svet ako súbor sfér vplyvu jednotlivých veľmocí. „Myslím si, že Trump chce rozdeliť svet. On dostane západnú pologuľu, Putin Rusko a Európu a Si Ťin-pching zvyšok sveta,“ povedala.
Bývalá ministerka zahraničných vecí pripomenula, že Trump bol zásadne proti zverejneniu spisov, ktoré súvisia s rozsiahlym vyšetrovaním prípadu Jeffreyho Epsteina. Clintonová naznačila, že zverejnenie všetkých dokumentov by mohlo vyvolať značný rozruch.
„Keď konečne uvidíme všetky Epsteinove spisy, myslím si, že aj ľudia, ktorí Trumpa podporovali, budú šokovaní tým, čo o ňom odhalia,“ uviedla Clintonová.
Putinova „bábka“
Potvrdila tiež, že Trumpa naďalej považuje za Putinovu „bábku“, rovnako ako počas prezidentskej kampane v roku 2016. „Áno, bábku. Je Putinovou poslušnú bábkou, ktorá mu pomáha,“ vyhlásila Clintonová.
Podľa nej Trumpova politika potvrdzuje jej predchádzajúce varovania, že americký prezident uprednostňuje vzťahy s ruským vodcom pred záujmami americkej demokracie a národnej bezpečnosti.
Zdroj: SITA.sk - Clintonová je presvedčená, že Putin má na Trumpa niečo kompromitujúce. Amerického prezidenta označila za Putinovu poslušnú bábku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Rusko-americké vzťahy
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