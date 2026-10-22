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22. októbra 2026

Útoky v Čiernom mori zvyšujú napätie pred bulharskými prezidentskými voľbami


Tagy: Bulharská vláda Bulharský prezident Čierne more útoky na lode Vojenská pomoc Ukrajine Voľby v Bulharsku

Štyri napadnuté lode urobili z bezpečnosti hlavnú tému kampane, v ktorej sa stretávajú rozdielne predstavy o vzťahoch s Ruskom a podpore Ukrajiny. Bulhari budú v nedeľu voliť ...



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belgium_europe_summit_95772 1 676x451 22.10.2026 (SITA.sk) - Štyri napadnuté lode urobili z bezpečnosti hlavnú tému kampane, v ktorej sa stretávajú rozdielne predstavy o vzťahoch s Ruskom a podpore Ukrajiny.


Bulhari budú v nedeľu voliť prezidenta v atmosfére zvýšených bezpečnostných obáv po sérii útokov dronov na obchodné lode v Čiernom mori.


Štyri plavidlá zasiahli tento mesiac pri bulharskom pobreží útoky, ktoré Sofia vníma ako dôsledok vojny na Ukrajine. Volebná kampaň sa tak z domácej politiky nečakane presunula aj k otázke, kam má Bulharsko geopoliticky smerovať.



Ruské záujmy


Premiér Rumen Radev tvrdí, že útoky zjavne slúžia ruským záujmom, vláda však zároveň zdôrazňuje, že zatiaľ nemá dôkazy o priamom zapojení Moskvy.

Favoritkou volieb je súčasná prezidentka Ilijana Jotová, Radevova dlhoročná spojenkyňa, ktorá presadzuje dialóg s Ruskom. Jej hlavným súperom je bývalý dočasný premiér a bankár Andrej Gjurov, podporovaný prozápadnou opozíciou.

Odlišné predstavy o krajine


Podľa politológa Parvana Simeonova z agentúry Mjara sa v hlasovaní stretávajú dve odlišné predstavy o krajine – jedna „konzervatívna, ľudová a orientovaná na Východ“ a druhá „západná, elitárska a liberálna“.

Jotová, 61-ročná bývalá novinárka a europoslankyňa, prevzala prezidentský úrad začiatkom roka po Radevovej rezignácii.

Ten následne vyhral parlamentné voľby a stal sa premiérom. Prezidentská funkcia je prevažne reprezentatívna, hlava štátu však môže vetovať zákony, podieľa sa na menovaní vysokých predstaviteľov a je vrchným veliteľom ozbrojených síl.

Jotová si hovorí prezidentka mieru


Prieskum spoločnosti Market Links dáva Jotovej 47,3 percenta hlasov a Gjurovovi 30,6 percenta. Ak by Jotová uspela aj v prípadnom druhom kole 1. novembra, stala by sa prvou ženou, ktorú Bulhari priamo zvolili za prezidentku.

Kampaň odštartovala pri Zlatom kostole vo Velikom Preslave, niekdajšom hlavnom meste Prvej bulharskej ríše. Jotová sľubuje boj proti chudobe a označuje sa za „prezidentku mieru“.

Odmieta pokračovanie vojenskej pomoci Kyjevu a presadzuje rokovania. „Nepotrebujeme koalíciu ochotných pre Ukrajinu, ale koalíciu za mier na Ukrajine,“ povedala na mítingu vo Varne.

Gjurov naopak zdôrazňuje euroatlantické smerovanie Bulharska. „Diplomacia je potrebná, ale nenahrádza odstrašenie ani spojenectvá,“ vyhlásil.

Dôležité voľby


Radevova vláda v júni zastavila dodávky zbraní Ukrajine zo zásob bulharskej armády a neskôr vystúpila z koalície ochotných. Bulharský obranný priemysel však Ukrajinu ďalej zásobuje a samotná Jotová nedávno otvorila nový závod spoločnosti Arsenal, najväčšieho výrobcu zbraní v krajine.

„Tieto voľby sú dôležité, pretože prezident symbolizuje jednotu národa a strategický smer, ktorým sa krajina uberá,“ povedala Vesela Černevová z Európskej rady pre zahraničné vzťahy.

Časť Bulharov však zostáva chladná. Účasť má byť nízka a 65-ročný elektrikár Plamen Nikolov zhrnul náladu stručne: „Na týchto voľbách nezáleží. Úloha prezidenta je čisto formálna.“


Zdroj: SITA.sk - Útoky v Čiernom mori zvyšujú napätie pred bulharskými prezidentskými voľbami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bulharská vláda Bulharský prezident Čierne more útoky na lode Vojenská pomoc Ukrajine Voľby v Bulharsku
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